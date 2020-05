Alberto e Gaia Amici, Maria ferma tutti e lancia lo scoop: “C’è una persona”

Amici Speciali, Alberto e Gaia ancora al centro del gossip: la domanda della speaker radiofonica riaccende i riflettori sui due cantanti

Anche stasera c’è stato il gossip su Alberto e Gaia ad Amici Speciali: un must, ormai! Tutto è iniziato nella prima puntata ed è proseguito fino a oggi, quando Maria De Filippi ha messo un punto ai gossip. O almeno si spera. Anche stasera infatti qualcuno ha provato cercare lo scoop, insistendo su Gaia Gozzi e Alberto Urso, ma non trovando nulla se non un’amicizia. Questa sera però c’è stato un risvolto importante in questa storia che ha accompagnato la prima edizione di Amici Speciali ed è stata Maria a scrivere questa nuova pagina. Scopriamo insieme cosa è successo!

Maria De Filippi lancia lo scoop ad Amici: uno tra Gaia o Alberto si è fidanzato!

Dopo l’esibizione di Alberto Urso, una delle speaker in studio ha chiesto al cantante come stesse il leone che si è tatuato nei giorni scorsi. Poi ha chiesto cosa ne pensasse Gaia e se anche a lei piacesse. “Ti piace?”, ha detto Alberto rivolgendosi alla cantante dei Bianchi. Lei ha risposto in modo molto tranquillo e spensierato: “È un bel tatuaggio. Deve piacere a lui, se lo è fatto lui”. Se la scorsa volta era in imbarazzo, stavolta no e ha specificato ancora una volta che c’è una bella amicizia tra loro. Maria quindi è intervenuta e ha rivelato: “Volevo dire che non c’è nulla tra Alberto e Gaia. Giusto? Anche perché stasera c’è una persona legata a uno dei due in studio, quindi non è il caso di mettere dubbi”.

Gaia Gozzi si è fidanzata? L’ultimo gossip ad Amici Speciali

Gossip ad Amici Speciali: spunta un fidanzato in studio! Maria ha svelato quindi che uno dei due cantanti si è fidanzato nel frattempo e che il fortunato, o la fortunata, era tra il pubblico in studio. Risulta più facile pensare che la diretta interessata sia Gaia Gozzi: si è fidanzata? Pensiamo a lei e non ad Alberto perché Maria spesso lo interpella sulle ragazze che arrivano sul palcoscenico e non si sarebbe mai permessa se lui fosse fidanzato.