Gaia e Alberto Amici Speciali, lei imbarazzata: la Pettinelli gela la cantante

Amici Speciali, Alberto Urso e Gaia Gozzi ancora protagonisti: lui nota tutto, lei lo friendzona

Alberto e Gaia ad Amici Speciali sono ormai il gossip preferito dei presenti in studio. Anche nella seconda puntata di stasera, infatti, i due sono stati messi sotto i riflettori da Maria De Filippi e non solo. Tutto è successo subito, appena dopo le prime esibizioni di uno e dell’altro. Ma è tutta la settimana, da venerdì scorso, che non si fa che parlare del gossip su Alberto e Gaia. Un gossip che, però, non ha motivo di esistere. L’infatuazione infatti pare sia a senso unico: Alberto non ha nascosto un particolare debole per Gaia, ma lei pare non ricambi. Gaia si è esibita prima del suo collega e compagno d’avventura ad Amici Speciali, e Maria non si è lasciata sfuggire l’occasione di punzecchiare Alberto…

Maria De Filippi stuzzica Alberto su Gaia, lei precisa: “Siamo molto amici”

La conduttrice ha subito chiesto cosa ne pensasse di Gaia e lui ha risposto di getto: “Bravissima. Super brava”. L’entusiasmo è stato tanto evidente che in studio hanno rumoreggiato un po’. “Eh vabbè, mo ormai mi sono fatto la nomina”, ha detto Alberto sentendo i brusii. Maria gli ha chiesto cosa ha guardato, e lui ha risposto: “L’esibizione, lei seduta, e ho sentito la canzone. Ho guardato lei, ma ho sentito l’esibizione. Ha una voce bellissima”. Poi ha saputo dire esattamente come fosse vestita Gaia, mentre Federica di RTL 102.5 ha ricordato che oggi pomeriggio durante un’intervista Alberto sembrava scoraggiato. E Gaia ha precisato: “Diciamo che siamo molto amici”. Subito Anna Pettinelli ha preso la parola: “Lo ha friendzonato. Diglielo Gaia”.

Gaia e Alberto, lei in imbarazzo dopo la domanda della Pettinelli ad Amici Speciali

La puntata è andata avanti, ma appena dopo si è esibito Alberto. A fine esibizione, la Pettinelli ha chiesto a Gaia: “Non ti sembra più bello dopo che ha cantato adesso?”. La vincitrice dell’ultima edizione di Amici è sembrata decisamente in imbarazzo nel rispondere! E ha replicato così, alla fine: “Bravissimo”. La Pettinelli ha sottolineato di aver parlato di bellezza, ma non c’è stato verso. “Ma è un bellissimo ragazzo… Ma è bravissimo e bellissmo… siamo semplicemente amici”, ha detto Gaia.