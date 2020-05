Amici Speciali, torna il pubblico a sorpresa: alcuni li rivedremo

Amici Speciali, la semifinale va in onda con il pubblico: un breve sprazzo di normalità nello studio del talent show

Nella semifinale di Amici Speciali c’è il pubblico! Una grande sorpresa per i telespettatori ed è stato come tornare un po’ alla normalità anche in televisione. Una fase due che sembra prendere il via anche negli programmi televisivi, dove, soprattutto in alcuni, si è sentita fortemente la mancanza del pubblico. Pensiamo per esempio alla surreale atmosfera che c’è stata durante il Serale di Amici 19: il pubblico del talent di Canale 5 è sempre stato molto rumoroso e serve anche a dare la carica ai concorrenti, per questo l’assenza di persone sugli spalti è pesata moltissimo ad Amici. Fino a stasera, quando la produzione ha potuto far sedere di nuovo delle persone tra il pubblico… E non sono persone a caso!

Torna il pubblico ad Amici Speciali: in semifinale invitati aspiranti concorrenti

Chi non stava guardando la tv quando è iniziata la semifinale di Amici Speciali sarà rimasto di sicuro spiazzato dalle urla provenienti dallo studio e guardando ha notato subito il pubblico. Insomma, i ragazzi presenti in studio si sono fatti sentire subito! Ma non sono persone comuni, insomma il pubblico è stato scelto accuratamente e sono delle persone speciali per il programma… E alcuni di loro potremmo rivederli sul palco del Serale di Amici l’anno prossimo! Come ha spiegato Maria De Filippi, il pubblico in semifinale è formato da novanta ragazzi tutti provenienti dalla regione Lazio e tutti aspiranti concorrenti di Amici. Sono quindi cantanti e ballerini che sognano di essere un domani al posto dei concorrenti di Amici Speciali. E che sperano di avere il loro stesso successo dopo Amici, magari.

Amici Speciali in onda col pubblico, la reazione di Gerry Scotti e Panariello

Naturalmente i ragazzi del pubblico sono seduti a debita distanza l’uno dall’altro e sono state prese tutte le precauzioni del caso. Anche i giudici di Amici Speciali entrando in studio sono rimasti colpiti dalla presenta del pubblico. Gerry Scotti fa esclamato: “Che bello, il pubblico!”. Anche Giorgio Panariello ha commentato, con un pizzico di ironia: “C’è tanta gente stasera”. E pure Stash dopo essersi esibito ha ringraziato il pubblico: “È bello un po’ di caos del pubblico, grazie ragazzi!”. Ma ammettiamolo: in fondo gli applausi e le urla dopo le esibizioni dei vari concorrenti sono mancati un po’ a tutti!