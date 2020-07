Irama si lascia andare: “Vi racconterò tutto, con calma”

Irama non è di certo un ragazzo che si lascia andare spesso, che ama parlare di sé (figuriamoci della sua fidanzata!). Ha sempre preferito fare musica o impegnarsi per diventare la voce di qualcuno: basti pensare all’ultima esibizione fatta ad Amici Speciali dedicata a George Floyd, dove ha toccato, con sorprendente maturità, temi scottanti come razzismo e disuguaglianza. Irama riesce a mettere nero su bianco quello che prova, cantandolo, ma quando deve parlare di sé in un’intervista o in qualche programma televisivo, non riesce mai ad aprirsi come vorrebbe. Ma oggi ha fatto una promessa ai suoi follower di Instagram. Cos’è successo? Ha confessato che ha molto da dire, che sono accaduti degli episodi molto particolari che, a poco a poco, riuscirà a raccontare. Ci vuole molta calma, per un carattere come il suo. Quando sa che è il momento giusto, è in grado di darsi totalmente agli altri: e magari il suo disco è proprio un togliersi quel velo che copre le sue debolezze, i suoi difetti, le sue paure.

Irama come non lo abbiamo mai visto, la promessa ai fan

Dopo aver parlato del suo rapporto con Maria De Filippi, Irama – a sorpresa – ha deciso di rivolgersi direttamente ai suoi, facendo una promessa. Che deve essere assolutamente mantenuta. Loro non dimenticano niente, soprattutto dopo aver letto queste parole: “Ci sono tante cose che custodisco ancora dentro di me gelosamente. Nel tempo, con calma, vi racconterò tutto”. Cosa vorrà raccontare a chi lo segue da ormai diversi anni? Un cambiamento in atto, dentro Irama, che è iniziato esteticamente: il suo look non è più lo stesso, è riuscito a conciliarsi con la sua vera natura, senza nessun timore di essere giudicato.

Fra non molto uscirà il nuovo disco di Irama e all'interno i fan potrebbero avere tutte le risposte che cercano. Parlerà molto di lui e di quei momenti che non ha mai avuto il coraggio di raccontare. Un inedito Irama, che sicuramente farà parlare… come fa parlare la sua Mediterranea, tra i tormentoni più ascolti dell'estate 2020. Presenterà il suo disco ad Amici, quel programma che gli ha dato tanto (e ha vinto anche l'edizione speciale)?.