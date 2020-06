Irama in confidenza: Amici, il legame con Maria e le parole su Stash papà

Irama is back. Il cantante ha trionfato ad Amici Speciali e ora sta scalando le classifiche musicali con il suo nuovo singolo, ‘Mediterranea’. Per quel che riguarda il programma di Canale 5 da poco conclusosi, specifica, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, che alla fine non si è trattato di un “talent ma di uno show benefico” che nel concreto è riuscito a dare aiuti reali da destinare all’emergenza sanitaria. Se guarda invece al nuovo lavoro ‘Mediterranea’ si dice contento anche se preferisce non concentrarsi troppo sulle posizioni fredde delle classifiche perché è convinto che “un lavoro non si debba considerare per i numeri che fa”. Nella chiacchierata con il quotidiano di via Solferino ha anche parlato del legame che lo unisce alla sua ‘madre artistica’, Maria De Filippi, e del fatto che tra poco il suo amico Stash diventerà papà.

Irama, “ad Amici si respira fiducia”

Per Irama la trasmissione che lo ha lanciato nel panorama musicale del Bel Paese continua ad essere “casa sua” anche perché con Maria il legame è sempre forte. A dir la verità non solo con lei, ma anche “con tutti quelli che ci lavorano”, specifica il cantante. “Si respira fiducia”, aggiunge, in riferimento al talent. Plume, però, non vuole nemmeno troppo fossilizzarsi sul passato. Meglio guardare avanti e andare alla scoperta di novità, sia professionali, sia umane. A proposito di novità: il suo amico Stash dei The Kolors ha sorpreso tutti, rivelando che a breve diventerà papà. Cosa ne pensa? E Irama non pensa a diventare padre? “Sì, credo sia naturale… volevo prendermi un cane ma mi sono accorto che non ho tempo, penso che un figlio sia un impegno leggermente più grande… ma sarà bello vedere Stash papà, spero venga un bimbo col ciuffo”. Si passa al capitolo Sanremo e social.

Irama su Sanremo, Instagram e la voglia di allargare i confini

Rivedremo Plume alla kermesse sanremese il prossimo anno? “Dipende dalla canzone: se sarà giusto presentarla lì, la porterò”, spiega, sottolineando che si è ancora troppo distanti dall’evento per fare ogni tipo di valutazione o previsione in merito. Largo quindi al suo rapporto con i social. Su Instagram ha un largo seguito, eppure non è tanto attivo come altri suoi colleghi. E un motivo c’è. “Per me i social sono una piattaforma dove comunicare a livello artistico”, racconta. Insomma, quando ha qualcosa da dire lo dice, ma il resto, il privato, rimane suo e non è messo in piazza. Infine, guardando al futuro prossimo, si augura di potersi esprimere sempre più ampiamente in campo artistico, anche all’estero, attraverso collaborazioni con artisti internazionali:“La cosa più bella in assoluto è uscire dai confini”.