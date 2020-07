Natalia Titova lascia Amici? Cast dei professori e nuove scelte

Natalia Titova non ci sarà ad Amici 20? L’insegnante di latino-americano potrebbe prendere una pausa da quel talent show che le ha regalato tanto, per il quale si è ogni volta battuta (ha sempre saputo valorizzare la sua disciplina) e che è riuscito a farla emozionare. E non solo una volta o due. Natalia, non appena è entrata nel cast dei professori, è stata accolta con entusiasmo dai telespettatori che, puntata dopo puntata, l’hanno apprezzata sempre di più; l’amore del pubblico nei suoi confronti è nato a Ballando con le Stelle, dove vestiva i panni di professionista (a causa di alcuni problemi alle gambe non ha potuto continuare). Il suo insegnamento all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi è stato dunque un percorso naturale, che però potrebbe essere giunto alla fine. Già nell’edizione precedente, aveva un ruolo minore rispetto agli altri insegnanti, in potere di decidere il futuro degli allievi. Lei è intervenuta solo per proteggere quello che ha sempre definito un fuoriclasse: Valentin Alexandru.

Amici 20 professori: Natalia Titova non ci sarà più? Nuovi progetti lavorativi

Natalia e Valentin (ora felicemente fidanzato con Francesca Tocca) hanno lavorato bene – anche se non sono mancate delle grandi incomprensioni e delle parentesi non proprio felici dovute al ragazzo -, sono andati avanti nel Serale del talent show, che poi il danzatore ha abbandonato, dopo l’epica sfuriata di Maria De Filippi. Il caso “Valentin Alexandru” potrebbe aver spinto l’insegnante di latino-americano ad allontanarsi dal programma per fare altri tipi di lezione. Su Instagram ha pubblicato dei video che spiegano bene qual è il suo nuovo progetto: quello di creare coreografie per dei ragazzi che amano il suo genere di danza. Una svolta inaspettata che permetterà alla coreografa di fare altre (come se non ne avesse fatte abbastanza) esperienze?

Cast insegnanti di ballo Amici 2020/2021

Natalia Titova al momento è impegnata con Teentv.it ed è stata protagonista di una registrazione di Dance with me, dove – come ha spiegato lei stessa – ha portato tutta la sua esperienza per trasmetterla a dei ragazzi. Ha poi spiegato che “a settembre vedremo il risultato”. Tutto è già stato registrato per dare alla Titova la possibilità di ritornare ad Amici? In tanti le hanno chiesto se tornerà nel talent show oppure no. Se dovesse ritornare, si spera le diano un ruolo più centrale: manca tanto come professoressa a tutti gli effetti. Per il momento sono confermati come insegnanti di ballo Timor Steffens, Veronica Peparini e Alessandra Celentano. Verrà dato un posto anche alla Titova? O assisteremo a qualche colpo di scena?