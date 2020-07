Francesca Tocca e Valentin: il video dopo che Todaro mostra la fidanzata

Alla fine tutti sono usciti allo scoperto: Francesca Tocca nelle scorse ore ha ufficializzato ciò che si sapeva da tempo, cioè la relazione con Valentin Alexandru Dumitru di Amici di Maria De Filippi. Raimondo Todaro ha presentato lungo le colonne di Chi (nell’ultimo numero in edicola) la nuova fidanzata, la 23enne Paola Leonetti. E tutti furono felici e contenti. La scelta di Francesca e Valentin, che nelle scorse ore per la prima volta si sono mostrati assieme in un video divulgato sui social, non sembra casuale. Arriva infatti dopo che il danzatore di Ballando con le Stelle (ex marito della stessa Tocca: il matrimonio è naufragato pochi mesi fa), come poc’anzi detto, si è mostrato alla luce del sole con la giovane compagna. Dunque…

Valentin e Francesca, il video in cui si mostrano assieme: l’uscita allo scoperto di Raimondo con Paola è servita da stimolo

Tra gli ex coniugi Todaro e Tocca è rimasto un ottimo rapporto. Lo ha confidato lo stesso ballerino in forza a Milly Carlucci in una recente intervista, nella quale ha sottolineato che con Francesca è si finita la passione ma non la stima e l’affetto. Si arriva alla relazione della danzatrice con Valentin, ufficializzata nelle scorse ore, con estremo tempismo rispetto all’uscita allo scoperto di Raimondo con Paola. No, nessun gesto di ripicca da parte della Tocca nei confronti dell’ex marito. Molto più probabile che il fatto che Todaro si sia mostrato alla luce del sole con la nuova compagna sia stato uno stimolo anche per Francesca e Valentin a non nascondersi più. Insomma, ormai tutti si sono esposti e non c’è nulla da celare. Anche perché nessuno ha fatto alcunché di male. Pure chi sussurrava di tradimenti durante il matrimonio di Francesca e Raimondo ha dovuto ricredersi. La love story non è naufragata per le corna.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro: il naufragio matrimoniale

Tocca e Todaro hanno una figlia, Jasmine (7 anni). Prima che Raimondo annunciasse la fine del matrimonio si sono sprecate le voci che volevano la sua relazione in crisi per via di presunti tradimenti da parte della moglie. Il ballerino ha spiegato che non è avvenuto nulla di quanto scritto in relazione alle mancanze di rispetto coniugali. Semplicemente con Francesca è terminata la passione. Il danzatore di Ballando con le Stelle si è poi augurato che l’ex moglie potesse ritrovare presto la serenità a fianco di un uomo. Prontamente accontentato: oggi c’è Valentin.