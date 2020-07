Valentin e Francesca Tocca finalmente allo scoperto: “Il mio cuore”, la foto

Valentin Dumitru e Francesca Tocca non si nascondono più. I due ballerini si sono conosciuti lavorando insieme nelle sale prova di Amici di Maria De Filippi, dove Valentin era allievo nell’ultima edizione e la Tocca è tra i professionisti da anni ormai. La loro relazione è saltata fuori già mesi fa, quando però non si sapeva ancora della separazione di Francesca da Raimondo Todaro. Poi è stato proprio quest’ultimo a spiazzare tutti difendendo Valentin dopo la sua espulsione al Serale: sintomo del fatto che la separazione dei due danzatori fosse stata pacifica. Oggi entrambi hanno la loro vita sentimentale: Raimondo ha una nuova compagna, mentre Francesca fa coppia fissa con Valentin. Dopo settimane di messaggi velati e foto da incrociare per intuire che fossero insieme, oggi è arrivata una dedica decisamente esplicita di Valentin a Francesca.

Amici, Valentin e Francesca Tocca allo scoperto: la dedica del ballerino alla sua fidanzata

Se tempo fa è stata Francesca a scrivere una dedica apparentemente per Valentin, oggi a uscire definitivamente allo scoperto è stato proprio lui. In che modo? Con una semplice foto in cui non è insieme alla fidanzata, ma da solo. Eppure è grazie a ciò che ha scritto che si evince il desiderio di viversi alla luce del sole. Anche perché ormai tutti sappiamo che sono una coppia, non ci sono più dubbi a riguardo. Ma torniamo a Valentin, che tra le storie di Instagram ha pubblicato una sua foto mentre parla al telefono e sopra ha scritto: “Paparazzato dal mio cuore”. Non ha scritto la parola “cuore”, ma ha usato un’emoji di un cuore rosso per completare la frase. E poi c’è stato il tag a Francesca Tocca.

Valentin Dumitru, la dedica a Francesca Tocca su Instagram: “Il mio cuore”

Stavolta insomma non abbiamo dovuto usare la fantasia, non abbiamo dovuto trarre deduzioni e interpretare parole e dediche. Stavolta Valentin ha proprio taggato la sua dolce metà. E il tag più la frase che ha scritto sono la prova lampante che la loro relazione procede a gonfie vele. Galeotto è stato Amici, ma pare che il sentimento fra i due sia reale visto che sta resistendo nel tempo anche dopo la fine del talent show di Maria De Filippi.