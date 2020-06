Francesca Tocca si sbilancia: “Innamorata”, il post dopo gossip Valentin

In queste ore non si fa altro che parlare di Francesca Tocca e della sua vita privata, visto che anche Raimondo Todaro, il suo ex compagno, ha voluto raccontare perché la loro relazione sia finita. Può risultare fastidioso stare così tanto al centro dell’attenzione per questioni sentimentali soprattutto quando si è professionisti, ma la Tocca capirà senz’altro che la sua storia con Valentin Alexandru Dumitru non sarebbe mai potuta passare inosservata: lui infatti era un ballerino di Amici 19 e all’epoca nessuno sapeva, sebbene le ipotesi fossero tante, della rottura con Raimondo. Ed ecco quindi che ci troviamo a parlare di nuovo di lei e del suo cuore che pare essere ritornato a battere dopo la rinata storia d’amore con il ballerino; in merito non abbiamo ancora conferme ufficiali, però tanti indizi fanno senz’altro una prova. Di cosa parliamo? Continuate a leggere.

Francesca Tocca innamorata, post d’amore per Valentin Alexandru Dumitru? Parole bellissime

Inizialmente si è parlato di una giornata al mare insieme, ieri vi abbiamo fatto notare che Valentin aveva pubblicato tra le sue storie la foto di un peluche molto particolare, e oggi è proprio la Tocca a sbilanciarsi notevolmente condividendo un post che non può che farci pensare al ballerino di Amici. Sì, è vero che su Instagram si condividono pensieri belli a prescindere dalla propria vita ma Francesca sa benissimo a che livelli è arrivato il gossip sul suo conto, ed è normale che se si parla di lei certe storie assumono tutt’altro peso. E sfidiamo chiunque a dire di non aver pensato neanche per un istante che il messaggio che segue non fosse riferito proprio a Valentin. “Ma, vedi – questo è quanto si legge tra le storie della ballerina professionista –, è che io mi sono innamorata della parte peggiore di te, delle tue lune storte, dei tuoi improvvisi ‘vaf…ulo’, dei tuoi scatti d’ira, dei tuoi stati di apatia e dei tuoi momenti di freddezza”. E no, non è finita qui.

Valentin e Francesca, gossip alle stelle: i due ballerini non escono ancora allo scoperto

Successivamente infatti nella storia che Tocca ha condiviso possiamo leggere parole ancor più forti sull’amore incondizionato per una persona, quello che insomma va oltre i difetti e il carattere stesso e lega a prescindere una coppia: “E quando ti innamori della parte peggiore di una persona – questa la parte del messaggio a cui facciamo riferimento –, di quella che tutti gli altri scartano già prima di iniziare, sei finita, non puoi più tornare indietro. L’amerai fino alla fine dei tuoi giorni. Perché questo è l’amore”. C’è qualcos’altro da aggiungere?

Francesca e Valentin ultime notizie, tanta l’attesa per la coppia di Amici di Maria De Filippi

Non sappiamo se Francesca e Valentin si amino fino a questo punto, perché l’amore descritto nel post ci sembra un sentimento cresciuto nel tempo, ma magari la Tocca si è semplicemente emozionata alla lettura di queste parole bellissime e in qualche modo le ha ricondotte proprio a lui. Aspettiamo a questo punto la conferma ufficiale del ritorno di fiamma sebbene – come dicevamo agli inizi – tutti questi indizi formino ormai una prova.