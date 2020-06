Francesca Tocca e Valentin, polemica ultima foto ballerina: desideri delusi

Valentin Alexandru Dumitru e Francesca Tocca di nuovo insieme: esplode il gossip sui due ballerini di Amici

Il gossip su Valentin Alexandru Dumitru e Francesca Tocca è esploso nelle ultime ore: non c’è ancora una conferma da parte di entrambi ma pare che siano tornati insieme contro tutto e tutti. Vi ricordiamo brevemente cos’è successo durante e dopo Amici di Maria De Filippi, visto che magari avete dimenticato alcuni particolari di questa chiacchieratissima storia d’amore: Francesca e Valentin hanno iniziato a frequentarsi durante il talent show di Canale 5 e nessuno credeva che lei fosse in crisi con Raimondo Todaro; a un certo punto i sospetti sui due sono aumentati soprattutto perché lei e Todaro non postavano più foto insieme da un po’ di tempo, e non si trattava in effetti di sospetti infondati: dopo circa una settimana dall’eliminazione Valentin ha confermato al pubblico la sua storia con Francesca aggiungendo al contempo di non voler più continuare la relazione.

Francesca e Valentin news, il silenzio sulla storia e le accuse dopo la confessione del concorrente di Amici 19

Non abbiamo mai creduto alla fine della frequentazione perché lo stesso Valentin si era detto dispiaciuto per la decisione presa: il ballerino aveva scelto di lasciare Francesca solo per evitare di arrecare danni alla tranquillità della sua famiglia ma in cuor suo sapeva di esserne follemente innamorato. Come poteva finire davvero questa storia d’amore se i sentimenti erano ancora così forti? In seguito la stessa Francesca non ha più parlato di Valentin ma in qualche occasione ha postato delle foto che lo immortalavano mentre danzava o faceva altro: dei chiari indizi, a nostro avviso ma non solo, del fatto che il suo cuore battesse ancora per lui.

News Francesca e Valentin, il motivo del silenzio e le accuse del Web

Abbiamo sempre avuto l’impressione che i due fossero fidanzati ma che non volessero farlo sapere per evitare le critiche del pubblico che non tollerava affatto la rottura della ballerina con Todaro dopo anni e anni d’amore. Accuse che non abbiamo mai capito perché Tocca era single, Valentin pure, e ricominciare si può, anzi si deve, anche se si hanno dei figli. Ci sarebbe da fare poi un discorso molto lungo e complesso sull’odio diffuso sui social network ma sapete già a cosa facciamo riferimento. Ad ogni modo le cose sembrano essere cambiate. Notevolmente.

Gossip Francesca e Valentin: gli ultimi avvistamenti in spiaggia

Vi abbiamo già parlato dei presunti avvistamenti di Francesca e Valentin in spiaggia, e il fatto che i due non abbiano confermato gli ultimi pettegolezzi su questo ritorno di fiamma (ammesso che lo sia davvero…) ha scatenato delle polemiche su Instagram. Tutto è successo quando la Tocca ha pubblicato sul social network una foto in cui compare da sola e non con Valentin: a quel punto i follower le hanno chiesto come mai non avesse pubblicato uno scatto diverso, cioè con il ballerino presente, e si fosse limitata ai soliti contenuti.

Ultime news Valentin e Francesca: i ballerini stanno insieme? Le polemiche su Instagram

“Ma come – ha scritto ad esempio una fan – noi ci aspettavamo la foto con Valentin”. “Noi aspettavamo una foto con qualcun altro – ha scritto un’altra follower – ma va bene anche così, dai”. Commenti del genere abbondano sul profilo di Francesca ma la ballerina non ha ancora risposto e dubitiamo lo farà subito, visto che finora è stata in silenzio su Valentin. Lo stesso si può dire del danzatore di Amici 19 che pubblica da tempo solo scatti o video simili che lo vedono quasi sempre in palestra. Ad ogni modo non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.