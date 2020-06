Francesca Tocca e Valentin, ritorno di fiamma? La segnalazione

Valentin Dumitru e Francesca Tocca sono di nuovo una coppia? In rete spunta una segnalazione: i due a cena insieme? I dettagli

Solo qualche settimana fa è arrivata la conferma da parte di Raimondo Todaro dove, con un post condiviso su Instagram, il siciliano ha annunciato ai fan di aver interrotto la sua relazione con Francesca Tocca. Lei, durante l’ultima edizione di Amici, è stata protagonista del gossip che la vedeva vicina ad uno dei ballerini in gara del talent show, Valentin Alexandru Dumitru. Una vicenda che ha tenuto banco per tutta la durata del programma e anche dopo, tra segnali sui social, like e dediche. Ma ancor prima di ufficializzare la storia, Valentin pubblicò un post in cui affermava di aver creato un feeling importante con la donna ma di aver deciso di fare un passo indietro vista la situazione familiare di Francesca. Dopo la polemica nata subito dopo il post, i due non si sono più pronunciati in merito alla relazione. Poco fa, però, è arrivata una segnalazione sul web riguardo i due ballerini che potrebbe far pensare ad un ritorno di fiamma.

Valentin e Francesca ci riprovano? Il gossip

Qualche ora fa, Amedeo Venza ha riportato nelle sue storie un rumors che riguarda proprio i due ballerini. Stando alla segnalazione, Valentin e Francesca avrebbero cenato insieme nella giornata di ieri in una pizzeria di Sestri Levante, in provincia di Genova. Un appuntamento romantico, visto che i due si sarebbero sfiorati spesso le mani e scambiati tenere effusioni. La Tocca avrebbe raggiunto l’ex solo pochi giorni fa, mentre lui sarebbe in zona da circa un mese. Sarà vero? Certo è che sono molti i fan che sognano un loro ritorno come coppia: arriverà la conferma di tale rumors? Entrambi single, potrebbero aver preso la decisione di fare un secondo tentativo?

Todaro, post fiume: “Sguardi diversi”

Diversi giorni fa, Todaro ha condiviso uno scatto su Instagram con il quale ha confermato la fine dell’amore con Francesca. L’addio è arrivato dopo 6 lunghi anni di relazione: una rottura priva di rancori, viste le belle parole spese dal ballerino nei confronti della Tocca: “Da tempo gli sguardi erano diversi, le priorità erano diverse e bisognava prenderne atto. Insieme a Jasmine formiamo una famiglia speciale che è rimasta comunque unita nonostante la separazione. Grazie per avermi regalato gli anni più belli della mia vita e una figlia spettacolare che amo alla follia”.