Todaro, silenzio rotto su Francesca Tocca. Il post fiume: “Sguardi diversi”

Raimondo Todaro, silenzio rotto sulla fine della love story con Francesca Tocca. Il post fiume nel giorno in cui si sono sposati: “Da tempo gli sguardi erano diversi…”

Raimondo Todaro e Francesca Tocca non stanno più insieme: la questione era piuttosto nota, ma il danzatore non si era mai espresso prima di oggi. Lo ha fatto con un lungo post sul suo profilo Instagram. Una scelta tutt’altro che casuale visto che arriva l’1 giugno 2020, cioè a 6 anni esatti di distanza da quando la Tocca e lui si sposarono. Todaro ha confermato che la relazione è naufragata. Dall’altro lato ha speso parole al miele per l’ex, augurandole ogni bene e sottolineando che al suo fianco ha vissuto gli anni migliori della sua vita.

Francesca Tocca, parla Raimondo Todaro: “Ci eravamo promessi amore eterno, credo che abbiamo fatto il possibile ma purtroppo non ci siamo riusciti”

“01.06.2014. Sono passati 6 anni da quel giorno”. Così esordisce Todaro, commentando una foto in cui appare felice con la Tocca e la figlia Jasmine. “Ci eravamo promessi amore eterno – aggiunge -, credo che abbiamo fatto il possibile ma purtroppo non ci siamo riusciti. L’amore è strano, delle volte rimane ma prende un’altra forma e penso che sia quello che è successo. Da tempo gli sguardi erano diversi, le priorità erano diverse e bisognava prenderne atto.Insieme a Jasmine formiamo una famiglia speciale che è rimasta comunque unita nonostante la separazione”. A questo punto il ballerino riserva parole d’affetto e stima per l’ex moglie.

Raimondo Todaro ringrazia Francesca Tocca

“Grazie a Francesca – prosegue Raimondo – per avermi regalato gli anni più belli della mia vita e una figlia spettacolare che amo alla follia. Auguro a lei di ritrovare l’amore, la serenità e la felicità che merita perché è una persona speciale, buona, leale e pura. Ringrazio tutte le persone che ci sono state vicino in questi anni meravigliosi ed anche negli ultimi periodi più bui. Vi prego solo di ricordare che questa è la nostra famiglia, che c’è di mezzo una bambina di 6 anni e che meritiamo rispetto. Viva l’amore, sempre!”