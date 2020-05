Raimondo Todaro, il messaggio a Francesca Tocca durante Amici Speciali

Francesca Tocca e Raimondo Todaro, messaggi durante Amici Speciali: gli ex vicini per amore della figlia Jasmine

Come ormai saprete tutti, la relazione tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro è finita: non c’è stato alcun annuncio ufficiale ma le parole di Valentin Dimitru Alexandru, ballerino di Amici 19 con cui la Tocca ha avuto una frequentazione, hanno chiarito tutto. In tanti si chiedono in che rapporti adesso siano i due ex compagni, visto che la loro storia è stata molto amata e considerando che dal loro amore è nata la piccola Jasmine, e proprio oggi siamo in grado di darvi una risposta certa dopo le storie caricate da lui su Instagram.

Todaro e Francesca, su Instagram i video di Jasmine e Amici Speciali: papà Raimondo felice

Jasmine al momento è con Raimondo, e proprio ieri mentre Francesca si esibiva ad Amici Speciali Todaro ha pubblicato delle storie in cui commenta l’attesa della figlia: si vede Jasmine aspettare l’inizio del talent show, esultare quando vede la mamma e ballare sulle note di Shape of You di Ed Sheeran; a un certo punto la piccola rimane malissimo quando non vede la mamma entrare in studio per danzare assieme agli altri ballerini, e questo ovviamente è motivo di risate da parte del papà. Una scena come tante, direte voi, che però diventa importante per gli appassionati di gossip perché conferma che per amore della figlia, e magari anche perché sono riusciti a superare la rottura, i due sono ancora in buoni rapporti.

Il fatto che Raimondo abbia taggato Francesca su Instagram non ci fa pensare a nient’altro; questo perché Francesca sembrava molto presa del già citato Valentin, e dubitiamo che le sia passata nel giro di pochi mesi. Non sappiamo come stiano andando le cose tra loro due, visto che entrambi sono molto riservati al riguardo, ma sarebbe un peccato se i due avessero smesso di frequentarsi solo per via delle polemiche scatenate dalla loro relazione.