Valentin Amici: “Caro passato, grazie!”, poi Umberto e Francesca Tocca

Valentin Dimitru Alexandru dopo Amici: l'ultimo post del ballerino su Instagram

Valentin Dimitru Alexandru ha scritto poco fa un post su Instagram in cui si rivolge al passato ringraziandolo: è un messaggio che potrebbe non avere a che fare niente con Francesca Tocca e che sembra riguardare invece ciò che ha vissuto e tutti gli insegnamenti che è riuscito a trarre dalla vita. Una riflessione di quelle che leggiamo sempre su Instagram insomma e che ovviamente nel suo caso qualcuno ha voluto ricondurre proprio al suo rapporto con Francesca, su cui ormai non sappiamo più nulla, visto che i due hanno deciso di mantenere assoluto riserbo al riguardo.

Valentin e Francesca Tocca: “Caro passato, grazie”, e i fan ricordano il loro amore

“Caro passato – queste le parole del ballerino di latino-americano –, grazie per tutto quello che mi hai insegnato”. A quali insegnamenti avrà voluto far riferimento Valentin? All’esperienza di Francesca che l’ha segnato oppure a tutte le altre esperienze, visto che magari Francesca non appartiene al suo passato? Chissà. Qualcuno comunque oggi avrebbe voluto vedere lui ad Amici Speciali e non Umberto Gaudino assieme alla Tocca: “Ma perché – questo uno dei commenti che si legge a commento della foto che abbiamo condiviso qui di seguito –… Ci dovevi essere tu a ballare stasera ad Amici… La parte del torero ti appartiene… E in tanti – si legge successivamente – quando vediamo Umberto ballare con Francesca pensiamo a te e allo spettacolo che avremmo potuto vedere”. Un commento che ha avuto molti like e che ovviamente non voleva sminuire il talento indiscutibile di Umberto che questa sera tra l’altro ha ricevuto complimenti a non finire.

Francesca e Valentin, quale futuro? Silenzio assoluto da parte dei ballerini

Di Valentin ormai sappiamo poco e niente: i contenuti che condivide con i fan sono pochissimi e non dicono molto sulla sua vita dopo Amici. Di Francesca invece sappiamo tanto, visto che la ballerina pubblica foto e video non solo su sé stessa ma anche sul talent show, sulla famiglia e su molto altro. Chissà se prima o poi pubblicheranno qualcosa che riguarda entrambi.