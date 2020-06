Valentin e Francesca Tocca, due numeri e un cuore: “Luce angolo buio”

L’ultimo post pubblicato su Instagram da Valentin Alexandru Dumitru ci ha fatto pensare subito a Francesca Tocca per un particolare che anche i fan della presunta coppia avranno notato senz’altro: tra le storie il ballerino di Amici 19 ha pubblicato delle foto che raffigurano due ciondoli, uno col numero 18 e l’altro col numero 27, quest’ultimo appeso al collo di un leoncino. Anche se al momento non riusciamo a capire a cosa facciano riferimento i numeri – ma di sicuro si tratta di date importanti per entrambi – è proprio il leone che ci ha fatto pensare a Francesca: ricordiamo infatti che in più di un’occasione la Tocca ha fatto ricorso a quest’animale per riferirsi alla sua storia con Valentin e commentare i suoi post. Non vi ricordate in che occasione? Ci pensiamo noi.

Francesca Tocca e Valentin Alexandru Dumitru: un peluche che dice tanto sulla presunta coppia di Amici

Il 18 marzo Francesca ha pubblicato una foto in cui un leone e una leonessa si mostrano innamorati e poggiano l’uno la testa su quella dell’altra; la canzone di sottofondo era Ten more days di Avicii che era lo stesso pezzo usato da Valentin per un video in cui erano riassunti i loro momenti più belli e si vedeva un bacio. E non è finita qui: come si nota nel post riportato qui di seguito, in alcuni casi Francesca ha commentato le foto pubblicate su Instagram proprio con lo smile del leoncino. Non abbiamo certezze in merito ma possiamo presupporre che il leone sia l’animale preferito del ballerino di Amici che infatti qualche tempo fa presentò il suo gattino e ne parlò paragonandolo proprio a un leone. Insomma il fatto che questo ciondolo sia stato appeso al collo del re della foresta sembra ricondurre a Francesca; magari è stata proprio lei a regalare a Valentin il peluche, anche perché lui ha commentato la sua prima storia con un cuore.

Valentin, le ultime news da Instagram: “Trovare la luce anche nell’angolo più buio”

A prescindere da tutto il ballerino sembra aver ritrovato la serenità dopo la ripresa dei rapporti con Francesca: ripresa che sicuramente c’è stata, visti gli ultimi video e foto, ma che potrebbe essere avvenuta molto prima rispetto a quando i due hanno voluto comunicarlo. Su Instagram il ballerino scrive “Beato quello che riesce a trovare la luce anche nell’angolo più buio”, come a voler far intendere di essere riuscito ad andare avanti nonostante la relazione con Francesca non fosse proprio facile. Staremo a vedere cosa succederà tra i due di Amici e se e quando decideranno di uscire nuovamente allo scoperto.