Amici Valentin e Francesca passato riaffiora: “Fidarsi della gente…”, i video

Amici news, Valentin Alexandru Dumitru: il gatto di 4 anni fa e uno strano pensiero sulla “fiducia nella gente”

Valentin Alexandru Dumitru continua a parlare con i fan su Instagram e a mostrare parte della sua vita. Questa volta il protagonista del suo ultimo post è stato un gatto, il suo piccolo Leone, che ha incontrato quattro anni fa: “L’ho trovato 4 anni fa in un sacchetto vicino a un bidone della spazzatura – queste le sue parole –. Era appena nato e nemmeno gli occhi li aveva ancora aperti, l’ho portato a casa e da quel momento è diventato il mio piccolo ‘Leone’. Purtroppo – così Valentin ha concluso il messaggio – non riesce ancora a fidarsi della gente… chissà come mai?”. Che ci sia una qualche frecciatina rivolta ad Amici 19 dopo le accuse mossegli a seguito dell’abbandono? Oppure si tratta soltanto di un pensiero ad alta voce? Tutto può essere.

News Amici, Francesca Tocca sta con la figlia: cosa succede dopo la conferma della rottura con Todaro

Intanto Francesca Tocca continua a vivere felice la sua vita con la figlia dopo la conferma della rottura con Raimondo Todaro. Nessuno dei due si è ancora espresso sul gossip emerso in questi ultimi giorni ma che non stiano attraversando un brutto periodo è palese perché a fronte di tutti questi pettegolezzi chiunque avrebbe detto qualcosa. Così non è invece, e sia Raimondo sia Francesca pubblicano solo storie che non riguardano la loro relazione. Lei poi continua a scambiarsi cuori proprio con Valentin.

Valentin e Francesca insieme? Continuano gli scambi di cuori su Instagram: il video

Potete ben vederlo tra i commenti del video che vi postiamo qui sotto: si tratta dell’ennesimo video che vede lei e Valentin ballare ad Amici e che il ballerino commenta con un cuore. Cosa ci sia sotto di preciso non lo sappiamo; Ormai ci pare evidente tuttavia che questa sia una simpatia che vada oltre il rapporto di amicizia. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!