Valentin Amici, terzo video inedito esplosivo: gay, problemi mentali, Javier

Amici Valentin, nuovo video sul ballerino di latino: la lite con Javier Rojas

Anche questa volta è stato pubblicato da Dagospia un video che ha come protagonista Valentin Alexandru Dumitru e che non fa per niente onore all’ultimo (auto)eliminato di Amici 19. Nel filmato si vede infatti il ballerino rifiutarsi di fare una coreografia in cui certi movimenti lo fanno sembrare “omosessuale” – questo a sua detta – e scagliarsi con una certa arroganza e prepotenza nei confronti di Javier Rojas. “Al di là di questa danza – queste le parole pronunciate a un certo punto dal ballerino di latino-americano – sei un po’ gay. Se continui a parlarmi in questo modo, mi dimentico delle telecamere, mi dimentico di tutti. Hai problemi? Hai problemi mentali?”.

Valentin Amici: “Sembravi gay, anche quando parli lo sembri!”

Javier ha cercato di far notare a Valentin che non bisogna essere gay per ballare certe coreografie proprio perché un ballerino deve saper far tutto: “Mi dice ‘Sei gay, sei gay!’. Non devi essere gay per ballare questo stile. Questa cosa è stupida!”. “Quando facevi questi movimenti – questa la risposta di Valentin – sembravi un gay. Tu in ogni caso anche quando parli sembri gay!”. Non comprendiamo che motivo avesse Valentin di far notare a Javier questa presunta effeminatezza dei movimenti, così come sono davvero sgradevoli i toni che ha usato quando gli ha detto che sembrasse gay. Ma anche se fosse qual è il problema di Valentin? Qualcuno gli dica piuttosto che gay non significa per forza effeminato e che comunque ognuno è libero di essere come gli pare. Oltre a questo troviamo imperdonabile l’atteggiamento di un ragazzo che si avvicina a un suo amico dicendogli di “essersi dimenticato delle telecamere”: che razza di comportamento è mai questo?

News Amici, video mostrati troppo tardi: Valentin avrebbe potuto vincere

Siamo al terzo video su Valentin: nel primo correggeva Natalia Titova, nel secondo attaccava Francesca Tocca e la offendeva con parole tutt’altro che condivisibili, adesso escono fuori questi atteggiamenti che proprio non gli fanno onore. Non comprendiamo perché Maria De Filippi e il suo staff abbiano taciuto finora, o meglio possiamo immaginare che lo abbiano fatto per non esporre troppo Valentin a offese e insulti di ogni tipo da parte del Web; il punto è che ad Amici non vince solo il talento ma anche la personalità e il comportamento, e siamo convinti che se fosse stato mostrato prima questo video Valentin non sarebbe stato così tanto appoggiato. Anzi se non si fosse eliminato avrebbe persino rischiato di vincere senza che nessuno sapesse, e non sarebbe stato affatto giusto. Vi lasciamo al filmato: