Amici Valentin: “Estate di fuoco”, mistero ballerino dopo dedica Francesca

Valentin Dumitru Alexandru e Francesca Tocca stanno facendo molto discutere in questi ultimi giorni perché pare che siano tornati assieme. Dopo Amici 19 sembrava tutto finito – almeno ufficialmente, visto che in realtà in molti non ci hanno mai creduto – e il fatto che i due stiano pian piano uscendo allo scoperto ha ovviamente scatenato i più appassionati di gossip. Facciamo riferimento, per chi ancora non lo sapesse, al fatto che Valentin e Francesca stiano trascorrendo dei giorni assieme: non è stato ancora confermato da nessuno dei due ma dopo le storie Instagram sono stati in tanti a darlo per scontato, e senza smentite è difficile credere a una versione diversa. Soprattutto dopo gli ultimi post che entrambi hanno pubblicato.

Valentin Dumitru Alexandru e Francesca Tocca stanno insieme? Il post del ballerino dopo la dedica della professionista

Recentemente infatti Francesca Tocca aveva condiviso fra le sue storie una riflessione che faceva pensare proprio a Valentin, con un pezzo in sottofondo che lasciava poco spazio a dubbi: Anche fragile di Elisa; il post parlava di un amore lontano e del fatto che ci si ama a prescindere dalla distanza: “Si può amare una persona – queste le parole della professionista di Amici di Maria De Filippi lasciatasi da un bel po’ con il suo ex Raimondo Todaro – pur sapendo che è lontana e che non sarà mai tua, ma solo per ciò che hai visto in lei. Amare non vuol dire: sei mia. Amare vuol dire ti amo anche se non ci dovessimo vedere mai, ti amo perché tu sei così”. Delle frasi bellissime che chissà se la Tocca avrà voluto dedicare davvero a Valentin: si parla d’amore – è vero – ma non è detto che Francesca abbia avuto in mente per forza lui perché quando si pensa all’amore non si pensa solo al partner. Ad ogni modo siamo abituati fare ipotesi quando scriviamo dei due ballerini di Amici, quindi per comporre il puzzle avremo bisogno di altri pezzi. Anche perché i post del ballerino sono altrettanto misteriosi. A cosa ci riferiamo? Ve lo diciamo subito.

Valentin e Francesca, dopo Amici 19 esplode il gossip sulla storia dei due ballerini

Valentin ha pubblicato una foto in costume e l’ha commentata con un ambiguo “Sarà un’estate di fuoco… fidatevi”. Che ci sia un qualche riferimento alla sua rinata storia d’amore con Francesca? Oppure il ballerino pensava a progetti a cui prenderà parte tra non molto? Sono tante le ipotesi. Fatto sta che dopo il bellissimo pensiero della Tocca Valentin non ha fatto alcun passo deciso, non pubblicamente almeno: nessuna dedica, nessun riferimento esplicito a sentimenti ed emozioni, niente di niente sul suo profilo Instagram. Quale sarà il futuro di questa coppia allora? Comprendiamo che vogliano mantenere un certo riserbo viste le polemiche scoppiate dopo la scoperta della loro relazione, ma noi siamo curiosissimi di saperne di più e capire come stiano realmente le cose. Vi aggiorneremo non appena possibile!