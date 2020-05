Irama, perché ha cambiato look e orecchini? Verità spiegata dal rapper

Drastico cambio di look per Irama: la trasformazione del rapper di Amici Speciali

Il look di Irama è in costante mutamento. Lo ha ammesso lui stesso durante un’intervista rilasciata a Gqitalia.it: è alla ricerca di abbigliamenti particolari che possano rispecchiare alla perfezione la propria personalità. Il cambiamento è cominciato a diventare palese su Instagram quando, di punto in bianco, ha deciso di cancellare tutto le vecchie foto, eliminando così il “vecchio Irama”, che ha aveva un modo di vestirsi decisamente diverso e con lui sono stati eliminati anche quegli orecchini a forma di piuma. Sì, adesso li indossa ancora, ma non sono più gli stessi: prima erano delle vere e proprie piume, ora invece sono di metallo, argento e oro.

Irama nuovo look e capelli: “Sono anomalo, no tute e odio le sneakers”

I The Kolors (che hanno raggiunto un altro successo) non sono gli unici che curano in maniera maniacale il look, a Gqitalia.it Irama ha ammesso: “Sto molto attento a quello che indosso, per me è un modo fondamentale di comunicare chi sono oltre la mia musica. So bene quello che mi piace e cosa no. Rispetto ai miei coetanei sono un po’ anomalo, per esempio odio le sneakers e non metto le tute. Non ne ho indossata una nemmeno in questi mesi di quarantena!”. È voluto intervenire anche il suo personal stylist, Simone Rutigliano: “[…] Fin da quando l’ho incontrato aveva le idee chiare su cosa voleva e cosa no, è uno che va per la sua strada, ma non mette paletti accettando con mente aperta i consigli di chi è un professionista in un settore diverso dal suo. […] Ho cercato di rendere il suo look meno commerciale e più consapevole, proponendogli dei marchi che secondo me si adattano perfettamente al suo modo di essere”.

Orecchini con le piume di Irama e nuovi gioielli: “Esprimere il tuo mondo”

Gioielli e orecchini di Irama sono invece realizzati dal designer fiorentino Emanuele Bicocchi: “Indosso solo cose che mi facciano sentire a mio agio – ha spiegato il rapper di Amici Speciali – e che siano in sintonia con il mio gusto, che parlino di me. Mi è sempre piaciuta una frase di Oscar Wilde che dice che ‘solo i superficiali non giudicano dalle apparenze’. Ecco, per me è così. La sostanza si manifesta anche tramite quello che ti metti addosso, è un modo di esprimere il tuo mondo”. Irama sta facendo molto chiacchierare ad Amici Speciali, così come la sua collega Giordana Angi, che si è mostrata più triste rispetto al passato…