Giordana Angi, triste? Spiazza i fan: “Oggi…”, annuncio importante

Cos’ha Giordana Angi di Amici Speciali: tristezza, rabbia o delusione? Lei ritorna su Instagram

In tanti si sono chiesti cos’è successo a Giordana Angi: durante la prima puntata di Amici Speciali, è apparsa buia in volto, come se qualcosa le fosse andato storto, come se avesse ricevuto una brutta notizia a pochi minuti dalle sue performance. Giordana sta bene, pare che tutto vada per il verso giusto: oggi ha fatto un annuncio importante, che ha fatto impazzire tutti i suoi fan, che negli ultimi giorni si sono preoccupati per lei (anche perché era scomparsa dai social!). Con un messaggio inaspettato, la cantante di Amami adesso ha rassicurato tutti.

L’annuncio di Giordana Angi: i fan non aspettavano altro!

Dopo aver scoperto tutto su Stash Fiordispino e la figlia di Pino Daniele, ora possiamo dire con certezza che Giordana Angi non sta male e che è tutta concentrata sulla sua carriera: “Amami adesso è fuori da qualche giorno – ha scritto su Instagram –, vi piace? Oggi si gira”. Una notizia che i suoi sostenitori aspettavano da tempo: la Angi è pronta per realizzare la clip di questo brano, che sicuramente – anche grazie alla visibilità di Amici Speciali – diventerà un successone.

Primi grandi successi di Giordana Angi grazie ad Amami adesso

Il motivo dell’apparente tristezza di Giordana era stato spiegato dalla madre e oggi la cantante non può che essere felice, visto che il suo inedito è stato inserito nella categoria “Italia In Alta Rotazione” di Spotify. I fan, su Instagram, le hanno fatto sentire tutto il loro affetto: “Canzone meravigliosa e poterla ascoltare in live sul palco di Amici, dove tutto è iniziato. è stato ancora più bello, complimenti. Pazzesca!”; “Non vedo l’ora che esca il video, bentornata”; “Lo chiedi anche? Sei unica! Il pezzo è pazzesco! Non deludi mai”. Questo succede mentre Andreas Muller e Veronica Peparini fanno della confessioni su gravidanza e matrimonio.