Andreas Muller e Veronica Peparini, gravidanza e matrimonio: confessioni

Andreas e Veronica, risposte a matrimonio e gravidanza: la coppia di Amici sorprende

Veronica Peparini e Andreas Muller continuano a stare insieme. Ormai sono una coppia collaudata, che non si nasconde più e, su Instagram, hanno sorpreso tutti i loro follower con una diretta. Non sono avvezzi nel fare molte attività social (il ballerino viene spesso rimproverato dai suoi fan per questo) e perciò la sorpresa di vederli insieme è stata doppia! Anche perché – forse per la prima volta – hanno deciso di rispondere alle domande più spinose, quelle che vengono spesso respinte da personaggi riservati come loro. Ci sarà un matrimonio (prima o poi?) ed è vera la notizia della gravidanza di Veronica Peparini?

Veronica Peparini incinta? Il gossip sull’insegnante di Amici e la sua risposta

Dopo un’importante promessa fatta ai fan, Andreas Muller ha deciso di rispondere ad alcune loro domande… La prima? L’ha rimbalzata subito alla sua fidanzata: “Veronica è incinta?”. La coreografa di Amici di Maria De Filippi ha subito risposto: “Ma dove sta scritta questa cosa? Negli ultimi giorni ce la stanno chiedendo in tantissimi. Non so perché… Cos’avete visto? Comunque no, non sono incinta. Ma perché lo chiedete? Non è che forse tu [riferendosi ad Andreas ndr] avevi detto di diventare papà per via dell’arrivo della cagnolina Diva? Lo sanno loro e noi non sappiamo di aspettare un figlio!”.

Andreas Muller e Veronica Peparini si sposano?

Veronica Peparini ha dovuto rispondere anche chi le ha chiesto come mai non è presente ad Amici Speciali e poi la domanda super-scottante: si sposerà con Andreas Muller? “Vedremo”, è stata la sua risposta, e ha poi punzecchiato il fidanzato: “Ho risposto solo io”; lui ci ha scherzato su: “Io mi sposo con Diva. Mai dire mai, comunque”. Andreas è attualmente impegnato nel talent Amici Speciali: grazie alla sua partecipazione e a quella degli altri concorrenti, è stata raggiunta una grande somma di denaro attraverso il televoto.