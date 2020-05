Televoto Amici Speciali, soldi raccolti prima puntata: dati ufficiali

Soldi di Amici Speciali per la Protezione Civile: grande risultato per Maria De Filippi con la prima puntata

Il televoto di Amici Speciali, ieri sera, è stato più importante rispetto alle altre puntate del talent show di Canale 5. Tutto il ricavato è stato destinato alla Protezione Civile. Questo significa che più si vota e più fondi saranno messi a disposizione. Tutti i concorrenti in gara, attraverso le loro esibizioni, sono stati in grado di tenere alta l’attenzione e infatti non è assolutamente irrisoria la somma di denaro raggiunta grazie alla prima puntata di Amici Speciali. Un bel contributo per rendere meno gravosa la lotta al Coronavirus da parte di chi si trova in prima linea e rischia continuamente il contagio.

Televoto prima puntata Amici Speciali: un supporto importante

Dopo momenti esilaranti (come quello di Sabrina Ferilli) e dopo aver scoperto perché Giordana Angi sembrava triste, ora sappiamo quello che è riuscito a fare la prima serata di Amici Speciali grazie al televoto e alla collaborazione con Tim. Daniela Cappelletti – nel talent in rappresentanza di Radio Italia – ha fatto sapere quanti soldi sono stati raccolti e quali sono stati gli altri aiuti offerti dalla trasmissione.

Amici Speciali, televoto d’oro: ecco quanti soldi per la Protezione Civile

Questo è il messaggio che ha scritto Daniela Cappelletti su Instagram: “Prima serata per @radioitalia ad @amiciufficiale per Amici Speciali. Non amo i numeri, ma stavolta sono importanti, ecco quelli di ieri sera: rimborso di 10 operatori sociosanitari per 30 giorni; 30.000 tamponi per la Protezione Civile; 100.000 euro raccolti con il televoto“. Grazie ai voti da parte del pubblico a casa, si è raggiunta una grande cifra. Ieri sera, in molti erano sintonizzati con Amici Speciali e gli ascolti non hanno deluso.