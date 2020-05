Giordana Angi triste ad Amici Speciali? Scoppia la polemica, parla la madre

Amici Speciali, critiche per Giordana Angi dopo la prima puntata: sguardo spento e triste?

Giordana Angi ieri sera ad Amici Speciali è apparsa a più di qualcuno un po’ triste e spenta. Su Twitter in tanti hanno notato questa cosa e non è mancata la polemica, come purtroppo accade spesso. C’è stato infatti chi non ha compreso il motivo per cui Giordana fosse un po’ più spenta del solito e ha subito accusato la cantante di dover avere un atteggiamento diverso in televisione. Magari per il pubblico, chi può saperlo cosa frulla nella mente di certa gente. Evidentemente non può essere perdonata a nessuno una serata “no”, ammesso e non concesso che si trattasse di una serata “no” per Giordana. Non possiamo negare comunque che la cantante sia apparsa un po’ diversa dal solito, siamo abituati insomma a vederla raggiante e combattente, ma da questo a scatenare una polemica ce ne vuole.

Giordana Angi ad Amici Speciali preoccupa i fan, la mamma interviene per placare la polemica

E siccome hanno scritto e notato in tanti questa cosa, è intervenuta la mamma di Giordana a placare la polemica. Su Twitter, infatti, una fan della cantante ha scritto: “Avete rotto così tanto le pa..e da scomodare anche la madre di Gió, siete incommentabili veramente, il rispetto non sapete neanche cosa sia”. E in allegato c’è il messaggio che la madre di Giordana Angi ha postato sul gruppo ufficiale Facebook. La signora Sophie ha scritto: “Giordana sta benissimo! Le sue interpretazioni sono state emozionanti, uniche, profonde e fuori norma. Amami adesso spacca! Chiedo positività grinta e sostegno come sapete fare voi”. Sarà servito a mettere a tacere le malelingue? Ebbene no, perché già in risposta a questo tweet se ne leggono alcuni in cui si parla dell’atteggiamento giudicato troppo giù.

Giordana Angi, i fan la difendono: “Non è corretto”

C’è stato anche qualche fan che ha difeso Giordana dalle critiche: “Il punto è questo, sicuramente aveva qualche problema, ma sono cose personali, riguardano lei, scrivere continuamente di questo sui social non è corretto”. Qualcuno ha poi ipotizzato che dietro lo sguardo un po’ spento di Giordana potrebbe esserci il fatto di aver cambiato manager, dopo aver subito una sorta di tradimento da quello precedente. Ma queste sono solo voci e ipotesi.

avete rotto così tanto le palle da scomodare anche la madre di Gió, siete incommentabili veramente, il rispetto non sapete neanche cosa sia…#AmiciSpeciali #giordanaangi pic.twitter.com/wIMmSTwBNI — ????????????????????????????????.[]|-/????️‍???? (@valep99_) May 16, 2020