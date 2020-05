Ascolti Tv 15 maggio 2020: parte bene Amici Speciali, tutti i dati

By

Amici Speciali vince la gara degli ascolti: dati venerdì 15 maggio 2020

Amici Speciali è partito bene, registrando un buon risultato in termini di ascolti. Nulla di strabiliante – considerata una concorrenza quasi del tutto assente -, ma comunque Maria De Filippi può portare a casa una vittoria. Il nuovo format ha funzionato bene, senza avere grandi pretese: gli ex concorrenti del talent show e i “nuovi acquisti” (come Michele Bravi e Random) sono riusciti a tenere incollati al piccolo schermo 3.847.000 telespettatori (share del 18.8%). Amici Speciali Buonanotte ha registrato il 14.8% di share, venendo seguito da 1.038.000 persone.

Maria De Filippi regina della Prima Serata e del Pomeriggio, malissimo Detto Fatto e Vieni da Me

Con esibizioni e momenti esilaranti (come quello di Sabrina Ferilli e il microfono), Amici Speciali ha portato a casa la prima puntata; su Rai 1, sfidante del talent di Maria De Filippi è stato il film Tutti i soldi del mondo, che ha incuriosito 2.668.000 teleutenti, ottenendo uno share dell’11%. La De Filippi è stata anche (e come sempre) la regina del pomeriggio: Uomini e Donne ha registrato il 21% di share, venendo seguito da 3.129.000 telespettatori. Disastrosa, invece, la situazione sul versante Rai: Vieni da Me ha avuto una media di share del 9.3% (1.631.000 spettatori) e Detto Fatto del 3.6% (569.000 spettatori). Nemmeno gli sketch con Jonathan Kashanian e la grande commozione di Bianca Guaccero hanno permesso al programma di registrare un risultato migliore: deve ancora carburare, dopo la quarantena?

Striscia la Notizia, vivo interesse: gli ascolti del 15 maggio

Passiamo al Preserale: anche questa volta L’Eredità ha battuto Avanti un altro, riuscendo a ottenere il 21.6% di share, venendo seguito da ben 4.175.000 teleutenti; il quiz di Paolo Bonolis, invece, si è fermato a una media di share del 18.3%, divertendo 3.398.000 persone. Sfida combattuta fra Striscia la Notizia e I Soliti Ignoti: il Tg satirico ha incuriosito 4.957.000 telespettatori (18% di share) mentre il programma Rai 4.175.000 telespettatori (17% di share).