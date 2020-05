Bianca Guaccero e Eleonora Daniele, commozione in diretta: “Per sempre”

Lacrime di commozione a Storie Italiane e Detto Fatto: le due conduttrici ricordano Ezio Bosso

Eleonora Daniele e Bianca Guaccero si sono commesse in diretta dando l’annuncio della scomparsa di Ezio Bosso, musicista di grande talento, vero orgoglio italiano, che ha dimostrato a tutti di poter seguire le proprie passioni anche se davanti sono presenti ostacoli apparentemente insuperabili (è venuto a mancare a causa di una malattia neurogenerativa). La Daniele, inoltre, si è messa in collegamento coi piccoli violinisti Mirko e Valerio, che hanno fatto un tributo emozionante per il grande musicista. La conduttrice di Storie Italiane si è lasciata andare alle emozioni…

Bianca Guaccero su Ezio Bosso: “Vivrà per sempre attraverso la sua musica”

Bianca Guaccero, in apertura della puntata di Detto Fatto, ha voluto ricordare Ezio Bosso in questo modo: “Vorrei che mi permettiate di ricordare una persona che è venuta a mancare. Lui è il grande maestro Ezio Bosso. Un grande applauso! Vivrà per sempre con noi attraverso la sua musica. Grazie mille di tutto”. La Guaccero ha anche parlato delle difficoltà dei medici durante la lotta al Coronavirus e di come ha affrontato con sua figlia questa quarantena.

Eleonora Daniele, il ricordo del musicista Bosso e una bella vittoria

Eleonora Daniele, con Storie Italiane, è stata una delle prime a parlare della morte di Ezio Bosso. Negli ultimi giorni, ha potuto gioire per una grande vittoria ottenuta. La conduttrice si sta impegnando per far sì che alcune famiglie in difficoltà possano abbandonare quei container in cui vivono prima dell’arrivo di quest’estate. Ha deciso di accettare questa sfida e bisogna ammettere che sta ottenendo dei risultati molto importanti.