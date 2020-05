Bianca Guaccero figlia, come hanno affrontato la quarantena: confessioni

Quarantena Bianca Guaccero: la confessione sulla figlia Alice

Bianca Guaccero ha confessato come ha affrontato la quarantena assieme a sua figlia Alice. Ha trascorso il lockdown con lei e si è impegnata per non farla annoiare: oggi, a Detto Fatto, ha raccontato tutto, dando dei preziosi consigli a tutti quei genitori che non sanno come intrattenere i propri figli. Grazie alla figlia, Bianca non ha sentito il peso di questa quarantena: riesce sempre a regalarle dei momenti di grande spensieratezza; non si è mai lamentata di non poter uscire di casa, ma aveva confessato di essere preoccupata per la fase 2 a causa della poca responsabilità di alcune persone.

Figlia Bianca Guaccero: cos’ha fatto la conduttrice per non annoiarla troppo

Dopo la grande emozione provata ieri, Bianca Guaccero di Detto Fatto ha svelato come ha trascorso la quarantena con la figlia Alice: “Non è facile coinvolgere i bambini nelle attività quotidiane. Ho trasformato tutto in un gioco. Ad esempio, quando mangiamo, fingo di essere la sua chef personale. In base al menu, lei fa le ordinazione. Apparecchio tutto e lei così si sente coinvolta”.

Detto Fatto diretta, i consigli della Guaccero ai genitori e il ricordo di Mia Martini

La conduttrice ha dato un consiglio a tutti i suoi telespettatori: “Noi abbiamo la fobia della noia, ma una persona mi ha detto che devono annoiarsi. La noia li fa diventare creativi. Noi da piccoli non avevamo il cellulare ed eravamo più fantasiosi”. Durante la puntata di oggi, Bianca e Jonathan, durante la SuperClassifica, hanno ricordato Mia Martina (questa mattina sua sorella Leda ha parlato di lei a Storie Italiane).