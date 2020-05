Storie Italiane, Eleonora Daniele vittoria: commozione casa Miriam

Storie Italiane oggi, Eleonora Daniele commossa per quello che ha fatto per mamma Miriam: la nuova casa è realtà

Eleonora Daniele è riuscita ad aiutare concretamente Miriam – una mamma che ha vissuto per due anni coi figli in un container – attraverso il suo programma Storie Italiane. Oggi la donna ha presentato la sua nuova casa e la conduttrice ha trattenuto a stento le lacrime: si è affezionata a lei, ha preso a cuore la sua triste storia e adesso ha finalmente potuto esultare. La Daniele ha posto l’accento sulla “tutela dell’infanzia” e, considerato che fra non molto tempo diventerà mamma, si sente ancora più vicina a quelle donne che, tra innumerevoli sacrifici, riescono ad accudire i propri figli.

Eleonora Daniele continua la sua battaglia per tutelare i minori

Ha pianto per la grande gioia, qualche giorno fa, e oggi, a Storie Italiane, si è commossa dopo aver visto la nuova casa di Miriam: “Pensate a come hanno vissuto per due anni questi bambini. Diciamo sempre di tutelare l’infanzia, ma poi non lo facciamo. Questa è una testimonianza importante per tutelare i minori”. Miriam non riesce ancora a credere per quello che ha ottenuto: “Ci sembra una reggia, un castello! C’è finalmente un pavimento, ci sono delle mura… non ci sembra vero!”.

Grande promessa di Eleonora Daniele a Storie Italiane: salvare due nuove famiglie

La giornalista Lombardi – ieri criticata per via del modo scorretto di indossare la mascherina – ha aggiunto: “Già fa caldo, qui a Fiumicino. Stanno arrivando nuovamente i topi, le blatte… Pochi giorni fa, lei aveva trovato sulla schiena di suo figlio, mentre dormiva, diverse blatte. I figli si vergognano di dire dove vivono ai loro amici”. Eleonora Daniele ha fatto una nuova promessa: “Ci stiamo impegnando per tirare fuori anche quelle altre famiglie dai container”.