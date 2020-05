Storie Italiane, giornalista con mascherina abbassata: scoppia la polemica!

Giornalista Carla Lombardi, mascherina non usata in maniera corretta a Storie Italiane: la polemica

La giornalista Carla Lombardi quest’oggi, durante la puntata di Storie Italiane, ha intervistato il sindaco di Fiumicino Esterino Montino per avere maggiori aggiornamenti sulle case che verranno affidate alle famiglie che possono finalmente dire addio a quei container in cui hanno vissuto per ben troppi anni. La Lombardi si è impegnata molto per documentare la situazione di alcune famiglie, soprattutto quella della giovane mamma Miriam, con tre figli a carico, ma oggi è stata bersagliata perché non ha indossato nel modo giusto la mascherina chirurgica che consente di limitare la diffusione del Coronavirus.

Telespettatori contro la giornalista di Storie Italiane: il fatto

Carla Lombardi – come potete vedere nella foto allegata all’articolo – ha tenuto la maschera che copre solamente la bocca e non il naso mentre intervistava il sindaco di Fiumicino e Miriam (la storia della donna ha fatto piangere di felicità Eleonora Daniele). Questo ha fatto arrabbiare alcuni telespettatori, che su Twitter si sono fatti sentire in questo modo: “La giornalista da Fiumicino metta la mascherina coprendo il naso… è vergognoso dopo 3 mesi doverlo dire ancora!”; “Per favore, dite alla giornalista che il naso va dentro la mascherina”; “Qualcuno dica alla giornalista che la mascherina tenuta in quel modo non serva a nulla! Poi parliamo dei contagi”.

Carla Lombardi a Storie Italiane, distanziamento sociale

Spezziamo una lancia a favore della giornalista di Storie Italiane. Carla Lombardi, pur non utilizzando nel modo giusto la mascherina, è stata sempre a più di un metro di distanza sia dal sindaco sia da Miriam. C’è anche da aggiungere che la mascherina va indossata obbligatoriamente quando ci si trova in ambienti chiusi o quando non si può assicurare il giusto distanziamento sociale.

Eleonora Daniele, promessa strappata al sindaco per Miriam

Questa “svista” della Lombardi certamente verrà corretta. Ma bisogna farle un grande applauso per quello che è riuscita a offrire a Miriam grazie a Storie Italiane e a Eleonora Daniele, la quale ha detto: “Tirate fuori queste famiglie da lì prima di quest’estate perché è già cominciato il caldo. Ci auguriamo che entro fine maggio… Non facciamo passare quest’estate! Noi continueremo a seguire questa storia. Grazie ai nostri bravi giornalisti e inviati, grazie alla bravissima Carla Lombardi e al sindaco”. Poi si è rivolta alla giovane mamma: “Devi pensare ai tuoi tre bimbi e devi essere serena. Te lo meriti”.