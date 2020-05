Ferilli col microfono al contrario: ‘rapita’ da Javier. La reazione di Maria

By

Amici Speciali, Sabrina Ferilli col microfono al contrario: ‘rapita’ da Javier. Maria De Filippi: “Non stai bene”

Oggi venerdì 15 maggio 2020 è decollato Amici Speciali 2020. La trasmissione si è dipanata su toni scherzosi e amichevoli. Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, amiche con il dono dell’ironia, hanno allietato i telespettatori con una serie di siparietti improvvisati assai spassosi lungo tutto il corso della puntata. Tutto da ridere il momento in cui l’attrice romana si è ritrovata con il microfono al contrario, provocando l’ilarità in studio. E subito la padrona di casa si è divertita a stuzzicarla. L’episodio è capitato dopo una eccellente performance del ballerino Javier, già protagonista dell’ultima edizione de talent in versione classica.

Javier balla, Maria e Sabrina si divertono

Javier si è esibito interpretando una coreografia relativa a San Francesco. Subito dopo la danza Panariello ha notato che la Ferilli teneva il microfono al contrario. “Sabrina è diventata devota a San Francesco stasera”, ha incalzato simpaticamente il comico toscano. Immediata la reazione goliardica di Maria: “Ha pure il microfono al contrario, cioè non stai bene! Capisci? Questo è un problema serio”. “Ha le visioni”, l’eco di Panariello. La giurata romana è scoppiata in una fragorosa risata, riportando il microfono nella posizione corretta. “Balletto spettacolare… Ha delle gambe importanti Javier. Sembrano quelle di Totti!”, la chiosa di Sabrina che ha concluso un esilarante siparietto.

Amici Speciali, Michele Bravi emoziona

Amici Speciali ha riportato sulla scena musicale anche Michele Bravi. Il cantante, dopo l’incidente in cui è rimasto coinvolto circa un paio di anni fa e in cui è morta una donna, è tornato ad esibirsi. Primo brano interpretato, ‘Il diario degli errori’: è stata emozione. Maria De Filippi ha riservato delle parole di vicinanza e stima all’artista: “Volevo dirti che sono felicissima che tu sia qua. Penso che tu sia un grande artista. Commuovi, sei struggente. Arrivi al cuore delle persone”