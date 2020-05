Michele Bravi, commozione a Amici Speciali: le parole di Maria De Filippi

Michele Bravi, è commozione ad Amici Speciali. Maria De Filippi colpita si sbilancia: “Struggente”

Michele Bravi torna in tv ed emoziona. Ad Amici Speciali, il cantante ha esordito sul palco con ‘Il diario degli errori’, colpendo al cuore i presenti in studio (peccato per la mancanza del pubblico nel talent), i telespettatori e la padrona di casa, Maria De Filippi. La conduttrice, oltre a mostrare una palese commozione durante l’esibizione dell’artista (reduce da un periodo di lungo silenzio e di assenza dalle scene, dopo l’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto e in cui è morta una donna), ha voluto esprimere tutta la sua stima in diretta, riservandogli parole al miele e di vicinanza.

Maria: “Michele, commuovi, sei struggente”

Un ‘Diario degli errori’ cantato con l’anima. Michele Bravi ha lasciato il segno durante la prima performance ad Amici Speciali. Occhi lucidi in studio, sia per i concorrenti in gara sia per i giurati. Al termine dell’esibizione, Maria, con il suo proverbiale tatto e la sua consueta sensibilità, ha esternato la sua vicinanza umana al cantante che viene da un periodo personale molto complesso. “Volevo dirti che sono felicissima che tu sia qua”, le parole della moglie di Costanzo. “Per me è un onore, davvero”, la risposta di Michele, assai emozionato. “Penso che tu sia un grande artista. Commuovi, sei struggente. Arrivi al cuore delle persone”, ha concluso la De Filippi, incassando l’inchino di Bravi.

Michele Bravi: “Ho un modo diverso vivere le cose, una voce diversa, una faccia diversa”

“È come fare tutto per la prima volta. Ho un modo diverso vivere le cose, una voce diversa, una faccia diversa. È difficile trovare anche solo una connessione con quello che ero”, ha spiegato al Corriere della Sera Bravi, confidando che dopo l’incidente la sua vita non è stata più la stessa sotto tutti i punti di vista.