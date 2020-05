Michele Bravi parla di Maria poi rivela: “Non è un ritorno”, Fedez gli scrive

Michele Bravi, Amici Speciali e nuovo singolo: il cantante però non parla di un ritorno

Michele Bravi è nel cast di Amici Speciali, che partirà stasera. Oggi è un giorno speciale non solo perché inizia questa avventura, ma anche per l’uscita del suo nuovo singolo La vita breve dei coriandoli. Per molti si tratta di un ritorno quello di Michele Bravi, dopo l’incidente di circa due anni fa in cui ha perso la vita una donna e che lo ha cambiato profondamente. Bravi ha parlato di questo cambiamento in una intervista al Corriere della Sera, in cui si è aperto ma ha precisato di non voler parlare di un ritorno. Non pensa di poterlo definire così per il semplice fatto che oggi sente di essere una persona diversa. Tutto il dolore che ha provato in questi due anni, infatti, lo hanno reso una persona diversa.

Michele Bravi incidente, oggi si sente una persona diversa: “Non è facile spiegarlo”

Il cantante ha spiegato: “Non è un ritorno. Non è facile spiegarlo, ma è come fare tutto per la prima volta. Ho un modo diverso di vivere le cose, ho una voce diversa, una faccia diversa. È difficile trovare anche solo una connessione con quello che ho fatto fino ad ora. […] Sono una persona molto diversa”. Ha poi raccontato che oggi conosce la forma e il colore che può avere il dolore dentro di sé e di essere radicato nel presente, dopo essere stato assente anche a sé stesso per diverso tempo. Una persona speciale, però, lo ha aiutato a venirne fuori: “Ho avuto la fortuna enorme di avere con me qualcuno che nel buio mi guidasse: una persona che mi ha preso per mano e mi ha detto seguimi”.

Michele Bravi fidanzato, una persona speciale nella sua vita: “Non possiamo viverci per la distanza”

Alla domanda se stesse parlando o meno di un amore, lui ha risposto così: “Penso esistano legami che siano più forti dell’amore: c’è la lingua dell’amore e la lingua della vita e questo è il caso. Ci frequentavamo ma non avevo riconosciuto la sua importanza. […] Mi ha assistito mentre lo assorbivo e senza che mi accorgessi è stato il mio salvagente. Adesso si è trasferito dall’altra parte del mondo, ma c’è ancora nella mia vita: non è qui ma la sua presenza resta”. Questa persona seguirà Michele Bravi ad Amici Speciali, lui ne è certo: “Non riesco a nasconderle niente. Ogni volta che è uscito qualcosa su di me è corso a tradurlo e ora quando canto spesso mi capita di guardarmi attorno e immaginare di trovare la sua faccia. La voce è un luogo dove si possono rincontrare le persone, lo dicevo. Noi non possiamo viverci per la distanza, ma possiamo ritrovarci lì”.

Amici Speciali, Michele Bravi parla del rapporto con Maria De Filippi: “Mi aiuta, mi sta vicino”

Infine, ha parlato di Maria De Filippi: “Quando ho finito di scrivere le canzoni, lei è stata tra i primi a cui volevo farle sentire. Per molto tempo ho visto al massimo dieci persone in tutto, sono stato molto protetto. Appena ho finito il disco ho cercato di riaprirmi, iniziando da chi mi aveva aiutato, spronato. […] Maria mi aiuta, mi sta vicino e le sono molto, molto grato. In pochi in questo periodo mi hanno fatto sentire anche un professionista e non solo una persona con dei problemi. Lei mi guarda come un artista”.

Michele Bravi, nuovo singolo oggi: Fedez gli scrive su Instagram

Ma a celebrare questo giorno speciale in cui è uscito un nuovo singolo di Michele Bravi non ci sarà solo Maria De Filippi. Anche Fedez su Instagram ha scritto un messaggio per il cantante: “Felice del tuo ritorno. Siamo stati insieme in studio in due momenti molto delicati della nostra vita e so come questo passo sia qualcosa di più di una semplice canzone. Bello tornare a parlare con la musica nello stesso momento. Ora non fermarti e spacca tutto!”.