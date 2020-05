Amici Speciali, Andreas Muller assenza prima della puntata: promessa

Amici Speciali anticipazioni prima puntata, Andreas Muller scrive un messaggio per i suoi fan

Andreas Muller è prontissimo per la prima puntata di Amici Speciali. Non avrebbe mai immaginato che, dalla sua vittoria, gli venisse concessa un’altra possibilità di partecipare al talent show nei panni di concorrente. Questa è, per lui, la terza volta: un record che solo lui possiede! Maria De Filippi ha rivisitato il progetto iniziale che andava sotto il nome di “Amici All Star” per poter raccogliere fondi da devolvere alla Protezione Civile, impegnata per contrastare il Coronavirus. Una bella iniziata che tutti i concorrenti di Amici Speciali hanno abbracciato con spiccato entusiasmo.

La promessa di Andreas Muller, lungo periodo di assenza: ecco cos’ha detto

Non mancano le prime anticipazioni su Amici Speciali (abbiamo scoperto anche cos’è successo davvero fra la Celentano e Maria) e questa sera, con una storia Instagram, Andreas ha spiegato che è tutto pronto. Ha fatto anche un’importante promessa dopo il lungo periodo di assenza: “Stiamo lavorando un sacco per cercare di garantire uno spettacolo piacevole e di compagnia. Chi mi conosce sa che sono a mille e che non vedo l’ora che sia venerdì sera. Si riaccenderà una magia che solo chi è passato su quel palco può capire. Ci vediamo venerdì, guardateci, sosteneteci. E vi prometto che proverò a essere più presente”. Anche Michele Bravi ha scritto qualcosa di speciale prima dell’inizio di Amici Speciali.

Veronica Peparini e Andreas Muller, new-entry in famiglia: l’annuncio

Andreas Muller, poche ore fa, ha anche spiegato di star facendo nuovi lavori nella casa in cui convive con Veronica Peparini (assente ad Amici Speciali) e ha presentato la new-entry della famiglia, una tenera cagnolina: “Benvenuta a casa Diva! Secondo voi Muso come sta la prendendo?”. Cos’altro scopriremo sul ballerino e su Amici? Avete letto quello che ha annunciato Alberto Urso?