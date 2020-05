Alberto Urso, sorpresa prima di Amici Speciali: estate movimentata!

Amici Speciali, Alberto Urso: sorpresa-bomba prima della nuova esperienza televisiva

Alberto Urso è sicuramente tra i concorrenti di Amici Speciali più amati (e che andrà più lontano). Dalla sua parte, una fanbase sempre pronta a sostenerlo e verso la quale il tenore riserva sempre delle grandiosi sorprese… come l’ultima! Dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, non si è potuto muovere poi tanto per pubblicizzare il suo album Il sole ad Est a seguito delle misure per il Coronavirus. Con Amici Speciali, però, potrà far conoscere nuovi pezzi del suo disco e qualcuno realizzato nell’ultimo periodo.

Alberto Urso, canzone estiva: tormentone annunciato!

Oggi si festeggia un anno di Solo, l’album uscito poco prima della sua vittoria ad Amici di Maria De Filippi, e Alberto Urso ha scelto proprio questa giornata per fare un annuncio speciale (dopo aver spiegato assieme a Rudy Zerbi che infiammerà il programma): “Ciao, ragazzuoli! Questa canzone è il mio contributo per portare un pezzo di estate in anticipo ad ognuno di voi. Ho scelto Quando Quando Quando di Tony Renis e l’ho fatto in buona compagnia: il brano è featuring @j.axofficial e prodotto da @gabryponte, che ringrazio entrambi tantissimo”.

Il grande desiderio di Alberto Urso di Amici Speciali: “Spero vi porti spensieratezza”

Quando Quando Quando è la nuova canzone di Alberto Urso, J-Ax e Gabry Ponte. Il tenore e nuovo concorrente di Amici Speciali (sapete davvero tutto sul cast?) ha deciso di realizzare questo brano per un motivo preciso: “Spero vi porti un po’ di spensieratezza, voglia d’estate e sorrisi agli amori lontani. La potete ascoltare ovunque a partire da venerdì 15, non vedo l’ora”. La ascolteremo dal vivo ad Amici Speciali: forse proprio il 15, giorno in cui comincerà questo nuovo format del talent show. Ne vedremo delle belle, anche perché non mancheranno personaggi che fanno sempre discutere, come Alessandra Celentano, che ha recentemente spiegato cos’è successo tra lei e Maria De Filippi.