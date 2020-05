Cast Amici Speciali, prime anticipazioni in nuovo video: “Tutto strano”

Amici Speciali concorrenti: l’hashtag #DMA e le emozioni di esibirsi insieme

Carichi di emozioni e di aspettative, i concorrenti di Amici Speciali si sono confessati ai microfoni di Witty Tv prima dell’inizio del talent show che – lo ricordiamo – andrà in onda a partire dal 15 maggio. Ballerini e cantanti si dicono felici di poter contribuire alla raccolta fondi a favore della Protezione Civile e non vedono l’ora di potersi esibire. Qualcuno – Andreas Muller – ha fatto notare che Giordana Angi è “quella che viene meglio in foto” e in molti hanno spiegato l’uso dell’hashtag #DMA che – diciamocelo – è stato scoperto quasi subito dal Web: arrivare a Distanti Ma Vicini in effetti non era difficile. Sempre Andreas ha definito questa nuova esperienza una “fi…ata” dopo aver pubblicato un video suoi propri social in cui parla di Amici Speciali. “Saremo insieme – lo si sente dire a un certo punto nel video che vedrete in seguito – sullo stesso palco…”.

Concorrenti Amici Speciali: ambizioni, motivazioni e qualche anticipazione

“Sono contento di partecipare per vari motivi – queste invece le parole di Irama –: in primis per la beneficenza. Sarà un grande spettacolo più che una gara, il nostro Amici ce lo siamo già fatto”. Come dargli torto: sono le stesse parole di Maria De Filippi, e ovviamente con l’obiettivo che il programma si è prefissato era ovvio che la competizione passasse in un certo senso in secondo piano. Parla di “iniziativa nobile” Stash Fiordispino che aggiunge anche qualche particolare su ciò che vedremo: non solo canzoni del repertorio dei partecipanti ma anche arrangiamenti vari. “Ognuno ha la propria saletta con le proprie cose”, precisa un’emozionata Giordana. Al settimo cielo, anche Random che non avevamo mai visto ad Amici e che definisce quest’esperienza un “bell’allenamento”. “Sono contentissimo – queste le parole di Javier Rojas –, abbiamo un privilegio mentre il mondo sta fermo”.

News cast Amici Speciali, le ansie di Gabriele Esposito: “Voglio vivermela”

“Sembra tutto strano – ha aggiunto Gabriele Esposito – perché sembra un po’ ritornare a casa. Io sono una persona molto ansiosa, la cosa che voglio è vivermela con tranquillità perché so che sto facendo una cosa bella”. Giordana pensa che Amici Speciali servirà a “smorzare il peso”, e lo stesso Gabriele crede che possa far “dimenticare alle persone quello che sta succedendo” anche se solo per una serata. Vuole regalare “qualcosa di bello” invece Umberto Gaudino mentre Gaia Gozzi e Michele Bravi si vedono solo per un po’: la prima, pronunciare qualche battutina delle sue; il secondo, invitare tutti a godersi lo spettacolo. Il video lo trovate qui di seguito, e ovviamente non potrete che notare i nuovi look di cui vi abbiamo già parlato in precedenza: