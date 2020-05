Andreas Muller, video Amici Speciali: “Riprovare”, la confessione

Amici Speciali, Andreas Muller tra i concorrenti: il ballerino in gara con grandi talenti

Andreas Muller sarà uno dei protagonisti di Amici Speciali e lui come Alberto Urso e qualche altro concorrente potrebbe davvero trionfare in questa competizione che non sarà agguerrita – visto che l’obiettivo è raccogliere fondi per la Protezione Civile – ma che lo vedrà comunque gareggiare con altri bravissimi partecipanti: pensate ad Alessio e Umberto Gaudino, Gabriele Esposito e Javier Rojas per citare soltanto i ballerini che sono quelli che probabilmente più gli interessano. Proprio in vista dell’inizio di Amici Speciali Andreas è diventato molto più social e sta condividendo parecchi contenuti con i suoi follower che – ricordiamolo – al momento hanno superato il milione. E non è poco, come potete ben immaginare.

Andreas, il video su Amici Speciali: “Manca poco”, grandi emozioni

L’ultimo post condiviso da Andreas è un video in cui condivide tutta la sua emozione con i fan vecchi e nuovi mettendo nero su bianco ciò che prova: “Manca poco – queste le parole del compagno di Veronica Peparini che purtroppo non sarà presente in nessuna delle quattro puntate –… Non vedo l’ora di salire sul palco […] di esibirmi […] riprovare quelle emozioni… #AmiciSpeciali”. Il ritorno di Andreas è molto atteso sia perché è stato uno dei vincitori di Amici sia perché manca dal talent show da un bel po’, e proprio lui qualche tempo fa condivise la sua sofferenza su quest’assenza mai motivata.

Amici Speciali sta per partire: foto, video e messaggi dai concorrenti

Ricordiamo che non è solo Andreas a condividere contenuti e riflessioni su Amici ma anche gli altri concorrenti: oggi ad esempio vi abbiam parlato di Stash Fiordispino, Javier e Umberto soffermandoci su una polemica sul profilo Instagram del vincitore di Amici 19. Sarà una bella competizione, vedrete, e a provare grandi emozioni non saranno solo i partecipanti come Andreas ma anche e soprattutto i fan che assisteranno a un bellissimo spettacolo.