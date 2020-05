News Amici Speciali, primi messaggi e polemica Javier: “I giri cubani”

Amici Speciali, le prime foto dai concorrenti e i primi messaggi sui preparativi

Amici Speciali sta per iniziare e cantanti e ballerini si stanno preparando al meglio per esibirsi in maniera esemplare. Non sappiamo ancora quando il talent show in quattro serate andrà in onda e non abbiamo neanche informazioni certe su come si svolgerà la gara, sebbene sia chiaro a tutti che l’assenza di eliminazioni e la presenza di una classifica ridurrà al minimo l’elemento “competitività” a favore di uno spettacolo pensato soprattutto per dare sostegno alla Protezione Civile. Oggi qualcosa in più possiamo dirvela grazie alla pagina ufficiale Instagram di Amici, dove sono stati pubblicati degli scatti che mostrano i concorrenti alle prese con il ritorno in studio.

News Amici Speciali: Stash Fiordispino, Javier Rojas e Umberto Gaudino tra sforzi e ricordi

Al momento si vedono soltanto Stash Fiordispino, Javier Rojas e Umberto Gaudino: il primo, tornato ad Amici come professore e sicuramente presente anche l’anno prossimo, ha commentato la sua foto con un sentito “Che ricordi questo studio”; il secondo, reduce dalla vittoria al circuito danza dell’edizione 19, si è mostrato mentre faceva dei giri commentando con un chiaro “Mi fa male tutto”; il terzo invece si è limitato a farsi un selfie con la mascherina scrivendo semplicemente “Work in progress”. Non sono neanche mancate le polemiche, e in questo caso parliamo di Javier.

Le polemiche su Javier e Nicolai Gorodiskii e i famosi “giri cubani”

Facciamo riferimento con esattezza al commento che la fanpage di Rafael Quenedit ha scritto sotto al post che abbiamo condiviso qui di seguito: “I famosi ‘giri cubani’ che per il ballerino del secolo non valevano nulla”. La risposta di Javier è stato un diplomatico cuore a cui hanno fatto seguito diversi commenti in cui si sottolineava che non era il caso di fare certe affermazioni: “Quando vuoi elogiare una persona – ha scritto ad esempio un follower – non serve denigrarne altre”. Il riferimento è chiaramente alle polemiche che hanno visto discutere per mesi Nicolai Gorodiskii e Javier che tra l’altro ora sono in buoni rapporti. Se questi sono gli inizi non osiamo immaginare cosa succederà durante la messa in onda di Amici Speciali.