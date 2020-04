Amici, Nicolai dopo il talent: perdono Javier, rapporto Timor e Valentin

Amici 19, Nicolai Gorodiskii: gli inizi difficili e il rapporto con Timor Steffens

Nicolai Gorodiskii è stato intervistato da MondoTv 24 e ha ripercorso il suo cammino ad Amici 19 soffermandosi sul rapporto con Javier Rojas e Timor Steffens, sulle accuse di essere raccomandato e sull’eliminazione di Valentin Dimitru Alexandru che ha fatto molto ma molto discutere. Il ballerino di Amici si è detto pentito di essere “arrivato a gennaio – queste le sue parole – per tutto quello che si impara nella scuola… Ho imparato tantissimo – ha poi aggiunto, anche come persona. Mi mancano tantissimo la casetta, i ragazzi, la produzione: Amici è una delle cose più belle che mi è successa”. Che Amici gli manchi è chiarissimo anche a noi, visti gli ultimi post pubblicati proprio da lui su Instagram. Nicolai ha anche spiegato di essere molto cambiato ricordando anche il diverbio iniziale con Timor Steffens: “Io ho imparato a non essere impulsivo, ho reagito perché non mi è piaciuto il fatto che lui ha aggiunto che ci fosse stata una grande differenza tra Talisa e me. Non è vero – ha sottolineato con forza -, mi ha dato fastidio. Ero nuovo e per me pure era stressante perché ero arrivato e già tutti si conoscevano”.

Nicolai ad Amici Speciali: il ballerino smentisce, poi lo sfogo sulla raccomandazione di Maria De Filippi

Nicolai ha poi parlato della finale del talent show di Canale 5: “Se fossi stato da novembre o ottobre – ha chiarito Nicolai – sarei stato molto meglio, mi sarei abituato. Per questo – ha aggiunto – non ho avuto chance nella finale, la gente vedeva di più la parte negativa”. Non è che la gente vedeva solo quello, caro Nicolai: è che in certe occasioni era palese che non ti sapessi regolare per niente, ed è stato lo stesso Timor a un certo punto a dirtelo. Sempre a proposito del programma Nicolai ha spiegato che non sarà ad Amici speciali: non è stato contattato ma spera che per il ventennale del talent show in qualche modo potrà presenziare. Anche perché crede di meritarlo, e non per una presunta raccomandazione da parte di Maria De Filippi di cui molti hanno parlato: “Sono cose di cui io rido – ha spiegato -. Ho ballato in tutto il mondo, non mi merito che lo dicano”.

Javier e Nicolai, il rapporto cambiato: “L’ho perdonato”

Gli hanno fatto notare che il suo rapporto con Javier Rojas, che oggi ha parlato anche del suo legame con Talisa Ravagnani, ha subito un cambiamento nel corso del tempo; Nicolai ha però spiegato che lui gli è sempre stato amico: è stato Javier che dicendo che non ballava bene che ha voluto mettersi contro. “Io – ha sottolineato Gorodiskii – l’ho perdonato. All’inizio non ero così, sono contento che sono riuscito a riavvicinarmi”. Poi qualche parola su Valentin: tutte cose di cui sappiamo, dal cattivo comportamento nei confronti di Natalia Titova alla storia con Francesca Tocca passando per la pretesa del premio in denaro. Gordiskii ha anche aggiunto che non sa molto di lui perché non ci è rimasto in contatto. Non si può dire insomma che il ballerino sia uno che si tenga le cose per sé, e forse ai suoi fan piace proprio per questo!