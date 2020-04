Javier e Talisa NON stanno più insieme: cos’è successo, poi la Celentano

Talisa Ravagnani e Javier Rojas non stanno insieme: le ultime news sui ballerini di Amici 19

Finalmente Javier Rojas ha risposto alla domanda che tutti ci facevamo sul suo rapporto con Talisa Ravagnani, e lo ha fatto in una recente intervista di MondoTv 24. La sua è stata una risposta che non ci aspettavamo, a dire il vero, visto che il ballerino di Amici 19 ha confermato che lui e Talisa sono soltanto amici. Almeno per il momento. Nell’intervista il vincitore della categoria Ballo ha prima ripercorso il suo cammino all’interno della scuola, ha parlato dei suoi problemi iniziali e si è poi soffermato proprio sul rapporto con la Ravagnani. Veniamo subito al dunque.

Amici, Javier e le difficoltà dell’inizio: le parole di Alessandra Celentano

Per Javier quello di Amici è stato un “percorso difficile ma di crescita. Piano piano – ha spiegato -, ho imparato sempre di più provando a controllare il mio carattere e le emozioni. Difficile ma bello”. Nell’intervista gli è stato fatto notare che il suo personaggio ha subito un cambiamento: “Ci ricordiamo tutti – gli è stato detto – quell’episodio in cui hai sparato a zero sul programma…”. Al riguardo Javier ha citato Alessandra Celentano: “Mi disse: ‘Se vuoi stare qui è così’. Nicolai – ha poi chiarito a proposito del suo atteggiamento – è stato un esempio di come non dovevo essere”. Rojas insomma è stato messo alle strette: o cambi atteggiamento o sei fuori, e bisogna dire che, almeno fino alla puntata che ormai resterà nella storia, gli avvertimenti sembravano serviti a qualcosa.

Talisa e Javier, la relazione si è interrotta a causa della quarantena: previsti aggiornamenti

Su Talisa Javier ha chiarito subito: “Siamo amici da sempre. Abbiamo un bel rapporto, abbiamo vissuto insieme il percorso, si è creato un bel rapporto tra di noi, un bel sentimento… Non ci siamo visti per la quarantena, dobbiamo vederci e capire”. Insomma per il momento sono amici, poi chissà. “Non escludi – gli è stato chiesto a un certo punto – che dopo la quarantena possa esserci una possibilità…”. “Dipende – ha risposto Rojas -, dobbiamo vederci… Anche capire i piani di vita di Talisa. Dentro la casetta non è una relazione normale”. I due, anche lei, sono comunque interessati l’uno all’altra, quindi è probabile che verso maggio decidano di iniziare un percorso di vita assieme. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.