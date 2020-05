Concorrenti Amici speciali in video: nuovo look per ballerini e cantanti

Amici speciali, i concorrenti promettono scintille: ancora presentazioni in video

I concorrenti di Amici speciali sono stati svelati da un pezzo e nonostante qualche assenza piuttosto chiacchierata si può dire che sia un cast non pretenzioso ma comunque bello: sono quasi tutti ex del talent show di Canale 5, e la gran parte dei partecipanti ha vinto il programma o si è imposto con carattere e talento; gli unici che non hanno avuto a che fare con Amici sono Random e Michele Bravi sebbene quest’ultimo sia stato preparatore in un’edizione. Ve li ricordiamo brevemente: oltre a Bravi e Random ci saranno i cantanti The Kolors, Gaia Gozzi, Giordana Angi, Alberto Urso e Irama, a cui si aggiungono i ballerini Umberto e Ale Gaudino, Javier Rojas, Gabriele Esposito e Andreas Muller. Nomi di un certo peso insomma che proporranno senza dubbio delle bellissime performance.

Concorrenti Amici speciali, nuovo look per cantanti e ballerini: i cambiamenti

Nel video pubblicato di recente dai profili ufficiali del programma si nota tra l’altro che cantanti e ballerini sfoggiano un nuovo look, forse dovuto alla quarantena e alla chiusura dei parrucchieri, forse dovuto invece a scelte personali: vediamo anzitutto un Irama che ha cambiato modo di vestirsi e porta i capelli più lunghi; anche Muller porta un taglio decisamente più lungo come Javier e Giordana; non si può dire niente di diverso su Alessio, che abbiamo conosciuto tutti con i capelli rasati, e di Gabriele che pure porta i capelli più lunghi rispetto agli ultimi anni. Solita chioma vaporosa invece per Umberto, e capelli lunghi per Alberto che con la sua voce potrebbe trionfare anche questa volta.

Amici speciali cast, chi non farà parte del talent show e perché

Ricordiamo che nel cast avrebbero dovuto esserci anche Vincenzo Di Primo, Sebastian Melo Taviera (che ha cambiato notevolmente look rispetto al passato) ed Enrico Nigiotti: se i primi hanno spiegato cos’è successo, il cantautore invece ha mantenuto l’assoluto silenzio. Vi lasciamo al video ufficiale pubblicato da Amici:

SHOW MUST GO ON! #AmiciSpeciali con TIM insieme per l'Italia prossimamente per uno spettacolo assolutamente da non perdere! Ci sarete vero? ????https://t.co/8zC3507S66 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 5, 2020