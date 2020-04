Cast Amici speciali, parlano due grandi assenti: motivi esclusione

Amici Speciali cast, Sebastian Melo non ci sarà: il motivo

Nel cast di Ami Speciali non ci saranno due ballerini davvero bravi, e non per loro scelta, ovviamente; a comunicarlo sono stati proprio loro su Instagram, dove hanno spiegato che a causa del Covid-19 sarà impossibile partecipare alla prima edizione di questo nuovo format (non nuovissimo, visto che tra Amici Big e Amici Celebrities il terreno è stato già abbondantemente tastato). Parliamo di Sebastian Melo Taveira e di Vincenzo Di Primo. “Ciao, ragazzi – queste le parole di Sebastian –! Mi è stata chiesta da tanti questa cosa e ora posso rispondere, anche se avrete ormai saputo. Purtroppo non farò parte del gruppo di artisti che comporranno il cast di Amici Speciali […] mi spiace molto, però per motivi di sicurezza è stata presa questa decisione e bisogna accettarla. Nonostante questo – ha poi aggiunto – sarò qui a casa a sostenere i miei ‘colleghi’, quindi in bocca al lupo, ragazzi, divertitevi e fateci divertire regalandoci con la vostra arte un grande spettacolo!”. Le stesse parole più o meno sono state scritte da Vincenzo.

Vincenzo Di Primo grande assente tra i concorrenti per Covid-19

“Mi dispiace davvero molto dirvi – questo il discorso del rivale di Rafael Quenedit che pure non sarà presente ad Amici speciali – che purtroppo non parteciperò (per come si era confermato) ad Amici speciali per via del Coronavirus. Sono sicuro che ci saranno altre opportunità. Grazie mille per essere sempre presenti!”. Una spiegazione che ci aspettavamo tutti, diciamocelo, visto che il Covid-19 impedisce qualsiasi tipo di spostamento, e a prescindere da questo sarebbe stato comunque rischioso invitare ballerini e cantanti non vicini agli studi in cui il programma viene registrato.

Tutti i concorrenti di Amici speciali: i nomi dei cantanti e dei ballerini ufficiali

Vi ricordiamo che i cantanti e i ballerini ufficiali di Amici speciali sono i seguenti:

Alberto Urso; Gaia Gozzi; Giordana Angi; Irama; Michele Bravi; Random; Stash Fiordispino.

Ale Gaudino; Andreas Muller; Gabriele Esposito; Javier Rojas; Umberto Gaudino.

Un cast non nuovo di zecca ma che comunque ci regalerà performance bellissime, ne siamo certi.