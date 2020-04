Rafael Quenedit: “Sempre bianco”, verità su Amici speciali e news nomi

Amici Speciali, Rafael Quenedit nel cast? La verità su Instagram

Tra i tanti nomi che vi avevamo segnalato a proposito del cast di Amici Speciali – questo il nuovo nome di Amici All Star – spiccava quello di Rafael Quenedit, super ballerino della 18esima edizione che riuscì a trionfare su Vincenzo Di Primo mostrando non solo talento ma anche educazione e umiltà. Un ragazzo decisamente diverso – bisogna dirlo ogni volta che se ne parla – dai concorrenti della 19esima edizione e che è stato un grande esempio per i telespettatori che mai come quest’anno sin son trovati ad assistere a scene inguardabili e discussioni da cancellare. Ma veniamo al dunque. Rafael sarà o non sarà nel cast di Amici Speciali? E quali potrebbero essere gli altri nomi?

Rafael ad Amici: “Sempre bianco”, ma la verità è un’altra

Rafael ha pubblicato di recente un post in cui si dichiara “Sempre bianco” quasi facendo pensare a un suo ritorno ad Amici All Star. Così però non sarà: il ballerino di Amici di Maria De Filippi non dovrebbe far parte del cast del nuovo format di Amici, e a rivelarlo è stata proprio la sua fanpage che ha risposto al posto di Rafael a chi gli chiedeva chiarimenti. “Quindi nel cast di Amici All Star?”, questa la domanda di Pasquale, una di quelle a cui la fanpage ha risposto: “Sì, di sicuro non c’è. Lui – ha spiegato l’account – lavora a Cuba come primo ballerino e a parte questo, data anche questa situazione, in ogni caso non avrebbe potuto partecipare”. Nessuna possibilità di rivederlo in televisione insomma, e non solo per il Covid-19.

News cast Amici Speciali, le ultime voci sui concorrenti

Ricordiamo che – come anticipato dalla stessa Maria De Filippi – Amici speciali servirà anche per supportare la Protezione Civile, ed è probabile che questo abbia portato la redazione e la stessa conduttrice a cambiare il format che aveva in mente all’inizio. Al momento sappiamo che dovrebbero partecipare ad Amici speciali sia i ballerini e i cantanti migliori di tutte le edizioni sia artisti non nati ad Amici; non siamo sicuri che Maria sceglierà solo i vincitori, anche perché si parlava pure di Nicolai Gorodiskii nel cast, ma dovrà trovare senz’altro un criterio, visto che di bravissimi nel mondo della danza e del canto ce ne sono. Siamo proprio curiosi di scoprire i concorrenti dopo il video diffuso nella giornata di oggi.