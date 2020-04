Amici All Star, a Nicolai sfugge un indizio: news su cast concorrenti

Concorrenti Amici All Star: Nicolai lascia un indizio su Instagram

Nicolai Gorodiskii ad Amici All Star? Negli ultimi giorni, stanno circolando molte voci sul cast del talent show di Maria De Filippi riproposto in una nuova formula: vi prenderanno parte cantanti e ballerini già famosi, che si metteranno alla prova con grandiosi esibizioni, rese perfette dalla mano di Giuliano Peparini. Ogni giorno, spunta fuori un nome nuovo e, oggi, si sta chiacchierando parecchio di Nicolai, il danzatore ribelle dell’ultima edizione del programma; lui che adesso convive con quello che pareva essere il suo più acerrimo nemico: Javier Rojas (confermato nel talent).

Nicolai ad Amici All Star? Ecco cosa ha scritto

Mentre hanno preso il via i casting di Amici 20, si cercano sempre nuovi concorrenti di Amici All Star. Chi vi parteciperà? Nicolai pare essere fra questi: su Instagram gli è sfuggito un indizio che non è passato inosservato… I suoi follower gli hanno chiesto quali saranno i suoi progetti futuri e lui ha risposto: “No, per adesso rimango qua. Farò collaborazioni. Non in Argentina. Ma spero finisca il periodo del Coronavirus per fare delle cose belle qua in Italia”. Sono stati più espliciti, successivamente, chiedendogli se prenderà parte ad Amici All Star: non ha risposto direttamente, assicurando però loro che non andrà né in Ucraina né in Argentina.

Cast Amici All Star e ultime notizie

Si aggiungono nomi su nomi sul cast di Amici All Star e qualcuno ha temuto che Nicolai non ci fosse dopo aver frainteso un suo ultimo messaggio social: “Facendo improvvisazione… Cosa che non ho mai fatto! Un caro amico mio dell’Argentina, mi ha chiesto di fare un video con una sedia, improvvisando per un video per il Coronavirus. Grazie e in bocca al lupo per tutto. Ci vediamo presto. Quasi non faccio il video e infatti oggi era l’ultimo giorno, ma ci sono riuscito”. Con l’ultima frase, ha voluto intendere che stava rischiando di non riuscire a realizzare il video in tempo e con “ultimo giorno” si riferisce a quello utile per farlo. Non abbiamo la certezza di vederlo ad Amici All Star, ma sicuramente ci sarà lei, la vincitrice Gaia Gozzi (ieri abbiamo saputo tutta la verità sulla sua amicizia con Martina Beltrami).