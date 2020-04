Amici, Gaia e Martina: “Ci odiavamo, volevo sapere tutto”

Gaia e Martina, ad Amici non c’era sintonia: cos’era successo?

Stiamo conoscendo sempre più retroscena di Amici 2020, ora che il talent show di Canale 5 è terminato con la vittoria di Gaia Gozzi. Proprio di lei si sta parlando negli ultimi minuti. Martina Beltrami ha voluto spiegare perfettamente come si è evoluto il loro rapporto… e non è stato sempre tutto rose e fior! Le due cantanti, inizialmente, non andavano poi così tanto d’accordo: dalle ultime parole di Martina, pare che sia sempre stata Gaia a mantenere una certa distanza (non è una ragazza che si apre proprio con tutti). Poi, nel corso del programma, Gaia e Martina si sono capite e oggi possono dire entrambe di avere un legame stupendo.

Martina Beltrami su Gaia Gozzi: “Ci odiavamo”

Conosciamo sempre più dettagli sulla vita di Gaia Gozzi (avete saputo del significato dei suoi tatuaggi?) e oggi, attraverso un’intervista rilasciata da Martina Beltrami a Radio CRC, si sa tanto altro: “Abbiamo sempre avuto un rapporto strano: lei prima mi aveva descritto come la calzamaglia che ti dà prurito fino a diventar pazzo. Quindi all’inizio è stato un po’ odio”. L’amicizia è arrivata solo in un secondo momento; discorso diverso, invece, quello di Talisa e Javier, che hanno bruciato le tappe, per poi allontanarsi e infine ritrovarsi, anche se oggi ci sono altre notizie sui due.

Gaia Gozzi allontanava Martina? La spiegazione

Martina Beltrami ha spiegato come mai Gaia Gozzi la evitava: “Io già la seguivo dall’altro programma, facevo la fan curiosa e lei probabilmente ha detto ‘ok, distanze'”. Ma l’amicizia è nata spontaneamente, pian piano, e ognuna ha sempre potuto contare sull’altra: “Successivamente è diventata la mia spalla destra, mi ha tirato su nei momenti di sconforto. Abbiamo pianto insieme, abbiamo cantato insieme… Poi dopo la mia eliminazione non ci siamo più riviste. Ho un bel rapporto con Gaia”.