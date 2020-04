Gaia Gozzi tatuaggi significato: “Mia madre si è messa a piangere”

Tatuaggi Gaia Gozzi: qual è il loro vero significato? La cantante rivela tutto

Gaia Gozzi, nel corso della sua giovane vita, ha fatto dei tatuaggi molto significativi: uno dedicato ai genitori (e la reazione del padre è stata esilarante!), uno alle sue amiche del cuore, un altro invece a tutte le sue scelte che hanno un fil rouge, e non solo… La vincitrice di Amici 2020, in una diretta di TikTok, ha rivelato il significato dei tatuaggi: i suoi fan hanno voluto sapere tutto e hanno approfittato di questo periodo di quarantena per inondarla di domande. Alle quali Gaia ha risposto con piacere.

La reazione dei genitori ai tatuaggi di Gaia Gozzi: il racconto

La cantante di Amici 19 ha inizialmente spiegato cosa significano i tatuaggi sul braccio sinistro: “Questo è il mio primo tatuaggio e sono le coordinate geografiche delle mie due città, poi c’è questo, che è un disegno da una linea e sono i miei genitori. Mia madre, quando lo ha visto, si è messa a piangere mentre mio padre mi ha detto che mi sono rovinata il braccio con la sua faccia!”. E poi quelli del braccio destro: “Ho questo aereoplanino di carta, che ho fatto a 18 anni, per indicare la mia voglia di volare, di viaggiare. Ho un cerchio, molto importante per me, che è la vita, le scelte che fai e poi questo ‘Dear friends’, che ho fatto con le mie migliori amiche e perché, in quel periodo, loro mi scrivevano delle lettere quando ero in America iniziando con ‘dear friend’. Questa è la scrittura di un bambino perché siamo amiche da quando eravamo davvero piccine”.

Le insicurezze di Gaia Gozzi: vestiti extralarge e difetti fisici (accettati)

Recentemente Gaia ha spiegato di aver lottato molto per accettare i suoi difetti fisici e, al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato come mai indossava vestiti extralarge prima di Amici di Maria De Filippi: “I vestiti raccontano molto di me. In questi mesi ho scoperto di avere più sicurezza nelle mie capacità. È difficile credere in un sogno quando fallisci da giovanissima”. A far chiacchierare anche quello che Giulia Molino ha fatto per una fan bullizzata e le parole del ballerino Nicolai sulla presunta raccomandazione.