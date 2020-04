Amici, Javier e Talisa: DevilA ci ricasca, ma il ballerino resta in silenzio

Talisa e Javier di Amici: continuano a sentirsi? DevilA ci ricasca scrivendo un messaggio alla ballerina

Talisa Ravagnani e Javier Rojas continuano a sentirsi. In maniera privata. Prima si lasciavano andare molto di più durante le loro dirette, adesso queste ultime sono diventate rare e i fan hanno cominciato a rumoreggiare: come mai non le fanno più come in passato? Qualcuno parla addirittura di “crisi“, ma non si deve credere a questo per due motivi: primo, Javier e Talisa di Amici si scambiano una serie infinita di cuoricini su Instagram; secondo, è ancora presto per parlare di “crisi”, considerato che i due non stanno ufficialmente insieme. Certo, c’è dell’interesse reciproco, ma da qui a definirsi “fidanzati” ce ne passa.

News Amici, apprezzamenti di DevilA su Talisa

Dopo lo scambio di battute spiazzante tra Talisa e Umberto, oggi parliamo di DevilA, che ci è ricascato. Cos’ha fatto questa volta? Ha preferito essere meno diretto, apprezzando le ultime foto della sensualissima Talisa in questo modo: “Avevo letto ‘it’s supposted’. Comunque niente commento tecnico stavolta. Senza troppi tecnicismi insomma”. Il rapper non si è mai nascosto dietro a un dito: ha sempre apprezzato (e non poco) la bellezza della ballerina di Amici. Javier Rojas, nonostante legga questi messaggi, non è mai intervenuto. Poco geloso di lei o fa finta che nulla sia successo?

Javier non segue più l’ex su Instagram: nuovo inizio con Talisa dopo la quarantena?

Come vi abbiamo anticipato, già in passato DevilA ha scritto qualcosa a Talisa e i fan, come sempre, sono ben attenti a tutto quello che succede, riportando ogni cosa a Javier, scrivendo sotto alla sua ultima foto. Il danzatore non ha proferito parola. Ma possiamo dirvi che, negli ultimi giorni, ha tolto il “segui” alla sua ex fidanzata. Un chiaro segnale per Talisa? Un modo per farle capire che, a quarantena terminata, vorrà cominciare qualcosa di serio con lei? Staremo a vedere.