Casting Amici 20 ufficialmente iniziati: novità, come partecipare

Amici casting 2020/2021 sono cominciati: il Coronavirus non ferma il talent show

I casting di Amici 20 hanno preso il via! Il Coronavirus non fermerà la selezione dei nuovi concorrenti della scuola di Canale 5 perché si terrà tutto a distanza… per il momento. La prossima edizione del talent show ci sarà sicuramente e cantanti e ballerini potranno inviare dei video delle loro esibizioni migliori attraverso il form di WittyTv. Si possono aggiungere – anche se non è obbligatorio – tutti i link ai propri social network: se lo si fa, è di certo un valore aggiunto, soprattutto se sono presenti delle performance che raccontino meglio chi artisticamente siete.

Casting Amici, l’annuncio social per i futuri concorrenti

A sorpresa, i profili social di Amici di Maria De Filippi hanno pubblicato questo annuncio: “Hey ragazzi, lo sapete che le iscrizioni ai casting di Amici sono aperte? Cosa state aspettando?”. Mentre scopriamo nuovi retroscena sulla precedente edizione (come le confessioni di Martina Beltrami su Gaia Gozzi), si è già proiettati su quella numero 20. I casting di Amici sono cominciati, ma ancora non conosciamo tutti i concorrenti del cast di Amici All Star.

Come partecipare ai casting di Amici 20?

Queste sono le cose che proprio non devono mancare durante l’iscrizione ai casting di Amici 202o/2021: “Durante l’iscrizione ti verranno richiesti: codice fiscale, 2 foto (frontali, una in primo piano e una a figura intera) e un tuo video. Deve essere un video recente, rappresentativo della tua espressione artistica, dove sei ben visibile e immediatamente riconoscibile. Il video costituisce un criterio di preselezione. In bocca al lupo!”.