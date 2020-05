Amici Speciali Andreas: “Bisogno di sfogarsi” e foto nuovo look Sebastian

Andreas Muller ad Amici speciali, il ballerino entusiasta per la grande opportunità

Andreas Muller farà parte del cast di Amici Speciali assieme a tanti altri ballerini che finora hanno partecipato ad Amici di Maria De Filippi, tra i quali spicca proprio il vincitore della categoria Danza di Amici 19, Javier Rojas. Il talent show, che sarà declinato presumibilmente piuttosto come un varietà, non ha ancora una data di inizio e avrà l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere la Protezione Civile. Non uno show qualsiasi dunque, che vedrà sia i cantanti sia i ballerini esibirsi per un grande e nobile obiettivo. Andreas sarà senz’altro entusiasta di tornare ad Amici dopo l’assenza che negli scorsi mesi lo aveva fatto star male, e anche i fan saranno senza dubbio felici di rivederlo: d’altra parte ci sarà pure un motivo se ha vinto la sua edizione, no? Quest’entusiasmo si nota in un video pubblicato dal cantante di recente in cui annuncia proprio che la danza “sta per tornare”.

Amici speciali, Andreas pubblica un bel video sul ritorno nel talent show

Avevamo ragione dunque quando dicevamo che i video preparati da Andreas Muller sulla sua vita in qualche modo si sarebbero ricollegati alla sua esperienza ad Amici Speciali: è stata una bella trovata, quella del ballerino, che da una parte ha mostrato il suo talento, dall’altra si è fatto conoscere meglio ripercorrendo la sua storia ad Amici. “Capitolo 8 – questo il suo commento all’ultimo video pubblicato –. Il mio preferito: La voglia di far vedere tutto, la voglia di mettersi in gioco, di cambiare, di sperimentare, di arrivare e coinvolgere. La voglia del palco, il bisogno di essere altruista e generoso. Il bisogno di darsi e di liberarsi, di sfogarsi e di… ballare. Tutto questo sta per tornare”. Andreas insomma non vede l’ora di esibirsi dinanzi a milioni di telespettatori nonostante l’assenza del pubblico in studio.

Andreas e Sebastian Melo Taveira, la rivelazione sui capelli rasati

Sempre di recente Andreas si è fatto notare sui social network per una rivelazione sui capelli di Sebastian Melo Tavaeira che purtroppo non sarà ad Amici speciali per lo stesso motivo di Vincenzo Di Primo. Sebastian si è mostrato con i capelli rasati su Instagram senza spiegare però che questo taglio l’avesse fatto almeno un mese fa: “Ahahahaha – questo il commento di Andreas – ! Io ho questa foto da un mese! Era un segreto troppo grande che non riuscivo più a tenermi! Grazie! Mi manchi, fratellino!”. Siamo sicuri che nonostante lo spiffero Sebastian farà il tifo per un amico che a quanto pare è quasi diventato un fratello.