Amici speciali, Nigiotti assente: silenzio misterioso, scoperto altro rifiuto

Cast Amici speciali, i grandi assenti e le motivazioni: anche Enrico Nigiotti non ci sarà

Ormai il cast di Amici speciali è pronto e sappiamo tutti che l’unico rimasto dei nomi dati per certi in conferenza stampa da Maria De Filippi è Michele Bravi; gli altri invece hanno dovuto rinunciarvi per il Covid-19: parliamo di Sebastian Melo Taveira e Vincenzo Di Primo che avrebbero dovuto prender parte allo speciale di Canale 5 ma che hanno confermato in questi giorni che non ci saranno per l’emergenza sanitaria. Niente si è saputo invece su Enrico Nigiotti che aveva iniziato a frequentare Amici quasi ogni sabato assieme a Giordana Angi e Alberto Urso proprio in vista di Amici All Star – questo il vecchio nome di Amici speciali -; Nigiotti aveva pure scritto un pezzo per Jacopo Ottonello, Cuore di mare, un inedito davvero bello che mostra quanto la collaborazione tra il cantante e il talent show fosse diventata forte.

Amici speciali, Enrico Nigiotti assente: silenzio social da parte del cantante

Ebbene, proprio su Enrico non si sa assolutamente nulla: a differenza di Sebastian e Vincenzo infatti il cantante non ha detto alcunché sulla propria assenza, sebbene sia intuibile che la mancata partecipazione è da attribuire con tutta probabilità all’emergenza in atto. Abbiamo controllato il suo profilo Instagram ma non c’è alcun cenno ad Amici speciali: questo non significa che Nigiotti abbia discusso o litigato con la redazione o con Maria De Filippi – sia chiaro – ma semplicemente che non ha ritenuto opportuno aggiornare i suoi fan. O che magari lo farà prossimamente con i suoi tempi.

Riki assente ad Amici speciali: Marcuzzo spiega il motivo

Abbiamo scoperto che ad Amici speciali avrebbe dovuto prendere parte anche Riccardo Marcuzzo, tra i cantanti più amati della storia del talent show e senz’altro nome che avrebbe attirato l’attenzione dei telespettatori; proprio Riki ha svelato di aver rifiutato l’invito ma che non per questo si perderà la trasmissione: “Ho preferito dire di no per una serie di motivi, tutto qui – queste le parole del cantante –… Come con il video per la finale e quello per Verissimo. Però seguirò da casa molto volentieri!”. Attendiamo a questo punto qualche messaggio di Nigiotti che con la sua musica e con il suo temperamento sicuramente avrebbe aggiunto qualcosa in più al cast!