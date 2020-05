Alessandra Celentano su De Filippi e passato: “Incontrato brutte persone”

Maria De Filippi e Alessandra Celentano, quali sono davvero i rapporti oggi fra conduttrice e insegnante di Amici?

Si è parlato di una sua “cacciata” da Amici, dei suoi prossimi progetti lavorativi e di tanto altro: Alessandra Celentano – ormai famosa col nome di Maestra – ha rilasciato un’intervista con cui ha voluto chiarire una volta per tutte quali sono i suoi rapporti con Maria De Filippi; non solo: ha largamente spiegato il suo concetto di danza e ha raccontato il suo passato (che non è stato per niente facile). La Celentano, come sempre, ha dimostrato di essere schietta e ha risposto a tutte le domande che le sono state fatte dilungandosi parecchio.

Alessandra Celentano ringrazia la De Filippi: presenza immancabile ad Amici Speciali

Cos’è successo tra lei e la De Filippi? È vero che hanno litigato? Alessandra Celentano ha tenuto a ribadire che con lei c’è un rapporto stupendo (e infatti sarà presente ad Amici Speciali): “Per tutto ciò devo ringraziare assolutamente anche la trasmissione, e in particolare Maria De Filippi, che mi ha sempre dato la possibilità di essere me stessa e ha fornito tanto valore alla danza, e all’arte in generale in tutte le sue forme”, ha confessato durante l’intervista rilasciata a Sipario.it. La conduttrice le ha permesso di far parte del cast di Amici Speciali, dove ha ritrovato il suo Javier (vincitore del circuito “danza” dell’ultima edizione del talent), ma non Nicolai (della sua vita privata abbiamo scoperto molto di più).

Confessioni Alessandra Celentano sul passato: “Di brutte persone ne ho incontrate tante”

Alessandra Celentano ha spiegato che, durante la sua carriera, ha trovato tante persone poche raccomandabili che ha saputo sempre affrontare senza abbassare mai la testa: “Mi sono sempre difesa affrontando in faccia tutto quello che di brutto mi poteva capitare. Sono una persona diretta e chiara e non ho paura di fronteggiare i problemi e le persone. Tutto quello che succede alle mie spalle non lo so e non mi interessa. A volte sono troppo diretta e non ho ancora capito se è un pregio o un difetto. Credo nella competizione, quella sana. Di brutte persone ne ho incontrate tante ma per fortuna altrettante belle, fa parte della vita! Bisogna comunque avere un carattere forte altrimenti ti schiacciano”.

Alessandra Celentano interventi ai piedi

La vita di un ballerino è fatta anche di dolori fisici. La Celentano lo sa bene, e infatti a Sipario.it ha detto: “Un rapporto di tanta sofferenza e dolore. Infatti mi sono anche dovuta sottoporre a due interventi ai piedi dal troppo lavoro che ho dovuto fare per raggiungere gli obiettivi, ma è normale. Con le scarpe da punta c’è chi soffre di meno e chi di più! I dolori fanno parte del nostro mestiere e bisogna conviverci da sempre, e per sempre”.