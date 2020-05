Nicolai Amici fidanzata: “L’amore della mia vita?”, la confessione

La vita privata di Nicolai di Amici 2020 finalmente chiarita: ecco cosa sappiamo sul suo conto

Molti si continuano a chiedere chi è la fidanzata di Nicolai Gorodiskii, il ballerino che ha creato scompiglio, col suo carattere ribelle, all’interno della scuola di Amici 19. Terminato il talent show di Canale 5, molti si sono ricreduti sull’ex concorrente (soprattutto i fan di Javier Rojas): ha dimostrato di essere un ragazzo semplice, che ama con tutto sé stesso quello che fa. La curiosità nei suoi confronti è aumentata sempre di più, in particolare quella riguardante la sua vita privata, considerato che all’interno del programma non ha parlato poi così tanto di sé. Ora possiamo affermare con certezza se il suo cuore è impegnato oppure no.

Nicolai Gorodiskii fidanzato? Parla d’amore su Instagram

Mentre Gaia e Random di Amici Speciali fanno impazzire i fan, il ballerino Nicolai ha spiazzato con questa frase scritta su Instagram: “Ragazze, spero finisca questo c…o di Coronavirus, perché devo trovare la fidanzata!”. Arriva quindi la conferma che è single al cento per cento. Qualcuna, però, gli ha fatto notare che l’amore non si cerca, ma arriva quando meno lo si aspetta. Nicolai non è di questa opinione: “Di belle ragazze ce ne sono tante, quindi si cerca pure… Non ho scritto che cerco l’amore della mia vita, anche se in realtà spero possa arrivare presto”.

Amici Speciali (senza Nicolai): anticipazioni, data e giudici

Nicolai non sarà presente ad Amici Speciali: un posto è stato dato a Javier, in quanto vincitore della categoria “danza” dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Sarebbe stato comunque bello rivedere Nicolai, anche perché ha dimostrato largamente di avere talento e grinta da vendere! Quando i fan potranno vedere i propri beniamini ad Amici Speciali? La data è stata annunciata, ma non solo: è stata rivelata anche l’intera giuria!